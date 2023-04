Mario Mazzotti, trovato morto l’uomo scomparso in mare sul pattino a Rimini

Rimini, 25 aprile 2023 - E' stato ritrovato pochi minuti fa il corpo di Mario Mazzotti, l'83enne riminese che era scomparso da domenica nel tardo pomeriggio.

L'anziano era uscito in mare con un moscone per andare a recuperare le nasse da pesca, e non aveva più fatto ritorno. Era stata la moglie a dare l'allarme, non vedendolo rientrare. Lunedì, durante le ricerche condotte da guardia costiera, vigili del fuoco e guardia di finanza, erano stati ritrovati il moscone e alcuni effetti personali dell'uomo.

Le riprese sono riprese stamattina, e poco fa una motovedetta della guardia costiera ha ritrovato il corpo dell'uomo.