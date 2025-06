Scoprire Benjamin Britten per capire il Novecento

Domenica alle 18 alla Libreria Il Catalogo (ingresso libero), Paolo Marzocchi, direttore artistico della WunderKammer Orchestra, conversa con lo storico della musica Alessandro Macchia, il più importante studioso italiano di Benjamin Britten. Autore della prima monografia italiana su Benjamin Britten, Alessandro Macchia presenta il suo ultimo libro dedicato al musicista britannico, tra i più influenti e prolifici del XX secolo. Nel volume La scorciatoia. Cristianesimo e personalismo in Benjamin Britten, lo scrittore indaga la poco esplorata dimensione spirituale dell’autore la cui opera interpreta vizi e virtù dell’uomo, senza una netta linea di demarcazione fra sacro e profano. Centrale, in questo percorso, la figura del poeta anglo-americano Wystan Hugh Auden, con cui Britten ebbe modo di collaborare in varie occasioni. "L’influenza di Auden – dichiara Macchia – con la sua visione metafisica e lacerata del mondo, è decisiva. Quando Auden morì, Britten pianse: riconosceva in lui una presenza costante, un’eco profonda di quella lotta tra bene e male che attraversa tutte le sue opere".

ma. ri. to.