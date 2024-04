Scuola, tra la Crainox e il “Della Rovere“ un vero... patto d’acciaio

Industria e scuola insieme per un patto che guarda all’occupazione e al “saper fare“ delle nuove generazione. Succede a Piobbico, dove l’azienda Crainox, attore a livello nazionale nel settore dell’alluminio, incontra l’Istituto Superiore Della Rovere di Urbania e le sue classi di meccanica, mettendosi insieme in un progetto innovativo. Con la firma di un protocollo biennale tra l’amministratore delegato di Crainox Walter Pazzaglia e la dirigente scolastica Antonella Accili è nato il progetto di formazione Crainox Weldig Academy. Durante tutto l’anno scolastico, una selezione di studenti del Della Rovere sarà a Piobbico, per frequentare una master class di carpenteria e saldatura dell’acciaio inossidabile.

Nei giorni scorsi, dopo la firma, si è tenuta una visita dei docenti e degli studenti delle classi terze e quarte. "Questo accordo – spiegano da Crainox – può rappresentare un esempio da seguire, in quanto ha lo scopo di dare il valore che merita alla scuola professionale ed offrire una importante opportunità di lavoro nell’industria manifatturiera che è perennemente alla ricerca di manodopera e di tecnici specializzati". La Crainox è nata nel 1999 con l’obiettivo primario di realizzare esclusivamente prodotti in acciaio inossidabile, seguendo la tradizione di lavorazioni metalmeccaniche nell’area di Piobbico e nella vicina alta valle del Metauro. Gli investimenti e lo sviluppo delle competenze hanno poi permesso a Crainox di divenire fornitore strategico nella fascia altissima del mercato, composta da aziende leaders e multinazionali nei settori farmaceutico, agroalimentare, petrolchimico, chimico, energia e depurazione.

"Se Crainox è divenuta punto di riferimento nazionale per la produzione di carpenteria in acciaio inossidabile di alta qualità, completamente made in Italy e soprattutto made in Piobbico – continua l’azienda – lo deve alle persone che vi lavorano ed arricchiscono giornalmente l’offerta del “saper fare“, pienamente in linea con la vision dell’azienda, ovvero di “contribuire alla crescita di coloro che incontra“".

Andrea Angelini