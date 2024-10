"Sei giorni senza gas? Non è colpa nostra"

"Sei giorni a casa senza potere usare il gas". Al reclamo di una famiglia di Villa Fastiggi che aveva lamentato nei giorni scorsi tempi biblici per il cambio di contatore, dopo avere specificato di avere un contratto con Enel energia, replica Marche Multiserervizi: "Ci vengono attribuite le responsabilità per i ritardi nell’attivazione del gas a seguito dello spostamento di un contatore. Precisiamo che Marche Multiservizi non vende energia ma svolge attività di distribuzione del gas naturale occupandosi quindi delle operazioni per il trasporto dai Punti di consegna, presso le cabine di riduzione e misura, fino ai Punti di riconsegna, presso i clienti finali, attraverso reti di gasdotti in affidamento dagli enti territoriali".

Fatta la premessa, "pur comprendendo i disagi, riteniamo corretto precisare quanto segue: dopo aver ricevuto la segnalazione il lavoro di spostamento del contatore gas è stato eseguito da nostri addetti, come con Lei concordato, nella giornata di mercoledì 25 settembre con relativa sospensione del servizio gas. Il giorno successivo, giovedì 26 Settembre, l’idraulico da voi incaricato si è

recato presso i nostri uffici di Urbino presentando i documenti tecnici necessari per procedere con la riattivazione della fornitura. Nella stessa giornata il nostro tecnico accertatore ha visionato i documenti ed ha fornito all’idraulico il parere positivo a procedere, sollecitandolo al contempo a inoltrare tutta la documentazione alla società di vendita (Enel Energia) per l’inserimento nei sistemi gestionali della richiesta di riattivazione. Alla data di pubblicazione dell’articolo, sabato 28 Settembre, la richiesta di riattivazione da parte della società di vendita non risultava ancora inserita. Ricordiamo che come distributori non possiamo procedere con nessuna riattivazione senza aver ricevuto la relativa richiesta a sistema da parte della società di vendita. Nella mattinata di lunedì 30 Settembre ci siamo attivati per sollecitare la società di vendita a inserire la richiesta di riattivazione della fornitura nei sistemi gestionali, anche se ciò non rientra tra le attività di nostra competenza. La richiesta, giunta nel corso della stessa mattinata, è stata immediatamente presa in carico e la riattivazione è stata completata nel giro di poche ore".