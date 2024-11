’Sem’, l’editoria si presenta. Protagoniste le scuole: "Ragazzi, leggere salva"

Doppio appuntamento domani a Pesaro per lanciare la seconda edizione del "Sem", il Salone dell’editoria marchigiana, ideato e organizzato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’evento si articolerà in due momenti, il primo al mattino, con protagoniste le scuole, il secondo nel pomeriggio con una tavola rotonda che vedrà confrontarsi editori, operatori del settore e avvocati esperti di legislazione editoriale.

La prima iniziativa, dal titolo "Per un mondo nuovo – i giovani e l’editoria", si svolgerà dalle 10 alle 12, al Teatro Sperimentale di Pesaro, con la partecipazione degli studenti delle scuole e della Scuola del Libro di Urbino. Una conferenza/talk-show che punterà ad analizzare le varie fasi della creazione e composizione di un’opera editoriale dalle prime fasi fino alla sua divulgazione. Protagonisti di questa prima iniziativa saranno il professor Paolo Ercolani dell’Università di Urbino, la book influencer Giulia Ciarapica, la curatrice di eventi e ufficio stampa per editori emergenti, Isabella Borghese, il senior editor di narrativa italiana Stefano Izzo. Ma come si approcciano i giovani alla scrittura? A rispondere è proprio il professore Ercolani: "Partiamo da due punti fondamentali – spiega il docente –, ossia che i ragazzi non leggono più e che oggi i giovani che vogliono lavorare con la creatività sono fortemente messi a rischio dall’IA. Quale persona può diventare scrittore o appassionarsi se non è un lettore o se pensa di riuscire a trovare scappatoie? Il cervello umano, in giovane età, è plastico e non elastico, cioè se i ragazzi usano ed abusano dell’intelligenza artificiale, non riescono ad espandere le loro visioni. Il campo della creatività è da proteggere a tutti i costi e ci stiamo rendendo conto solo ora che le IA crescono a spesa dell’intelligenza umana, che si sta indebolendo".

"Quali scrittori possiamo immaginare per il futuro se oggi vediamo giovani che vedono bruciata la loro capacità creativa? Gli studi ci dicono che la generazione di giovani soffre di depressione, inadeguatezza e incapacità di trovare un senso alla vita. Vorrei dire a tutti i ragazzi che non solo un libro ’ti salva la vita’ o ti fa vivere altre tante vite oltre alla tua. Se tu stai male e fai fatica, hai a disposizione una grande medicina, la lettura, perché non provare a prenderla? Leggere è una grande panacea, che non solo cura la tua malattia del momento, ma potrebbe dare anche ispirazione nel futuro". La seconda iniziativa dal titolo "Per un mondo nuovo – gli editori e l’ipotesi di una nuova legislazione" si svolgerà dalle 15 alle 17 al Salone Nobile di Palazzo Gradari. Una tavola rotonda con ospiti editori marchigiani, associazioni di editori da tutta Italia, avvocati che analizzano la legislazione attuale riguardante l’editoria. Dice la consigliera regionale Micaela Vitri: "Un’opportunità per gli editori per farsi conoscere e valorizzare la loro attività".

Alessio Zaffini