Semifinale playoff: c’è incertezza sulla data di gara-1

La Yuasa Grottazzolina continua ad allenarsi in vista della semifinale play-off ma con un’incognita legata a quando si giocherà Gara1. Tutto dipenderà dall’avversario. Gara 3 dei quarti di finale è in programma domenica pomeriggio, in campo Ravenna e Prata di Pordenone. Se infatti l’avversario dovesse essere Ravenna, allora si scenderà in campo secondo programma giovedì 11 aprile alle 20,30. Se fosse Prata, invece, si giocherebbe mercoledì 10 aprile sempre alle 20,30 perché Prata in casa gioca di sabato sera, e non intercorrerebbero le necessarie 48 ore tra Gara1 e Gara2. La Yuasa per venire incontro ai tifosi ha aperto al Palas un punto informativo tutti i pomeriggi, esclusa la domenica, dalle 18 alle 20, per prenotare i biglietti.