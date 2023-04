Seri in avvicinamento a Calenda Intanto Serfilippi prende tempo

Le news della politica fanese danno il sindaco Massimo Seri in movimento verso il Terzo Polo e il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi dubbioso sulla sua candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra. Il nome di Serfilippi come candidato sindaco della Lega è stato ufficializzato qualche giorno fa dal segretario dal partito Alessandro Brandoni, certo che sul consigliere regionale potrebbe convergere tutta la coalizione. Serfilippi, però, non sembra convinto di tale scelta perché, avrebbe detto, il mandato ricevuto dai cittadini è quello di consigliere regionale. Il nodo si dovrebbe sciogliere nel giro di qualche giorno. Se Serfilippi dovesse continuare nel suo impegno in Consiglio regionale, gli altri due candidati di cui al momento si parla, l’assessore regionale Stefano Aguzzi (Forza Italia) e l’ex direttore generale del Comune Giuseppe De Leo, avrebbero liberato il campo da un concorrente pericoloso.

Se nel centrodestra sono ore decisive per la candidatura o meno di Serfilippi, nel centrosinistra da giorni si parla di un possibile avvicinamento del primo cittadino ad Azione o comunque verso i riformisti del Terzo polo, in coerenza con il suo percorso politico socialista. Il posizionamento del sindaco Seri è osservato con attenzione da tutto il centrosinistra per gli effetti che potrebbe avere sulla futura coalizione, in vista della scadenza elettorale del 2024. Va ricordato che finora l’unico che ha già fatto partire la campagna elettorale è l’assessore Samuele Mascarin (In Comune) che ha lanciato le primarie del centrosinistra con lo slogan "Oggi non domani" e si è proposto per partecipare alla consultazione come candidato sindaco. Mascarin è infatti convinto che il centrosinistra ha con le primarie l’occasione "di attivare un processo di partecipazione inclusivo e democratico".

Anna Marchetti