Settimana della Capitale della cultura: ora tocca a Carpegna

Dal titolo “Carpegna tra natura, arte, tradizioni, Gastronomia“ dal 12 al 16 giugno sarà il comune di Carpegna il protagonista del progetto 50X50 capitali al quadrato di Pesaro 2024. Un’idea che, a turno, per tutto l’anno renderà capitale per una settimana ogni comune della nostra Provincia."Chi viene a Carpegna viene per la natura, il paesaggio, l’aria pura e i prodotti tipici importante come il Prosciutto di Carpegna DOP esportato in tutto il mondo e dunque il nostro programma è incentrato sulle caratteristiche culturali e ambientali di Carpegna nel cuore del Parco Sasso Simone e Simoncello" afferma Luca Pasquini, delegato alla cultura Carpegna. L’apertura ufficiale della settimana sarà oggi alle ore 18 in piazza dei Conti di Carpegna con un’apericena a base di prosciutto di Carpegna, giovedì invece ad accogliere il pubblico sarà la poesia con Lucia Ferrati alle ore 21. Venerdì tutti invitati ad un aperitivo con accompagnamento musicale al Bar Turismo per poi andare alle 21 in piazza dei Conti per uno spettacolo di Ligi Band. Un weekend davvero scoppiettante che partirà sabato alle 10 con una visita alternata a Prosciutto di Carpegna alla Bottega artigiana antica. Da segnare un agenda anche l’appuntamento delle ore 16 che vedrà passare in piazza dei Conti 80 cavalieri sul Cammino di san Francesco da La Verna a san Leo. Uno sguardo anche per i più piccoli che potranno partecipare a laboratori didattici e attività ludiche dalle ore 16;30 alle 19 in piazza dei Conti. Si giunge alla domenica che partirà proponendo un’escursione di trekking con partenza alle 4,30 per raggiungere il Monte Carpegna e con possibilità di visitare il museo della pineta del Cioppi. Alle ore 21 invece verrà presentato il libro “Il palazzo dei principi di Carpegna“ con Simone Paci e Tommaso di Carpegna Falconieri. Altro appuntamento sarà domani alle 18 nella Caffetteria Righetti con Raffaele Papi. Per info e programma completo www.pesaro2024.it

Ilenia Baldantoni