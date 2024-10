Si salva solo Ahmad. Il resto è un incubo

King 4 C’è poco da dire e poco da fare: l’ala americana chiude la gara con 2 su 12 da sotto e 2 su 5 da fuori. Da tramandare ai posteri un terzo tempo dove non appoggia la palla, ma spara una vera e propria cannonata contro il tabellone. Tanto per arrotondare ha anche 3 palle perse.

Ahmad 7,5 Finisce con 22 punti segnati, sei dei quali ad inizio di ripresa. Se si toglie il suo bottino tutto il resto dei compagni ha messo dentro 28 punti, una storia da oratorio. Il play, che con i suoi punti ha evitato alla formazione biancorossa di entrare nel guinness dei primati per i pochi punti segnati, chiude con 6 su 10 da 2 e con 1 su 3 dalla distanza. Ha 7 su 10 nei liberi ma anche 4 palle perse tutte ad inizio gara con palle schiacciate al limite della decenza.

Parrillo 6 Anche se chiude con 2 punti, almeno ha dato l’impressione di metterci impegno. Chiude con con 0 su 2 da sotto, 0 su 2 da fuori ma ha portato a casa 7 rimbalzi.

Lombardi 5 Ha fatto sognare solo una volta, perché anche a Forlì, nei 20 minuti in cui è stato in campo, ha sfoderato un match senza consistenza con tiri non decifrabili. L’ala grande chiude il match con 0 su 4 da sotto e con 0 su 1 da fuori. Ha 7 rimbalzi presi.

Zanotti 5 In attacco un disastro ma almeno qualcosa ha fatto sotto i tabelloni dove ha portato a casa 6 rimbalzi. Ma non è mai veramente entrato in partita. Chiude questa partita da dimenticare con 0 su 2 da sotto e 0 su 2 da fuori.

Bucarelli 5 Un altro che ha giocato un match senza un senso perché la guardia chiude con 0 punti fattore questo che la dice lunga sul livello di concentrazione. Ha chiuso con 0 su 1 da sotto e 0 su 3 da fuori. Un altro di quelli, come molti suoi compagni, che in questo momento è in attesa di eventi.

Imbrò 5 E’ lo specchio della situazione della squadra: un giocatore della sua esperienza che sale in posizione di play e si fa rubare la sfera in palleggio facendo poi partire il contropiede avversario, dice tutto. Chiude con 1 su 1 da tre, Ha buoni 6 rimbalzi, l’unico settore, quello sotto i tabelloni dove la squadra ha pareggiato il confronto.

De Laurentis 6 Anche se in una gara così è difficile dire che è tato tra i migliori, sicuramente questa ala-pivot è uscito con dignità dal campo: ha 1 su 2 da sotto e 2 su 2 nei liberi.

Maretto 5 Passa alla storia di questa gara per i primi due punti segnati. Perché poi per altri 6 minuti non ha più segnato nessuno. Per il resto... nel mucchione perché anche lui sempre rinunciatario e senza scintille adeguandosi allo spettacolo poco edificante fornito da tutti i suoi compagni.

m.g.