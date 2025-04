Si sbloccano a breve i pagamenti fermi per gli agricoltori

Il Consigliere regionale Giacomo Rossi, che si era occupato della questione del blocco dei pagamenti degli aiuti agli agricoltori per lo Sviluppo Rurale, aggiorna sulla questione: "Dopo le segnalazioni da parte di giovani agricoltori sui mancati pagamenti dei contributi legati al Complemento di Sviluppo Rurale, mi sono tempestivamente occupato del caso. La buona notizia – dice – è che qualcosa si è mosso, è stato infatti istituito un tavolo tecnico strategico tra Regione ed Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), per risolvere tutte quelle problematiche informatiche che stanno di fatto bloccando i pagamenti. C’è stato un incontro nel quale Regione ed Agea hanno stabilito una road map concentrata sul pagamento di varie misure che sono a oggi sospese, vale a dire le strategie di sviluppo locale, gli investimenti per la competitività delle aziende agricole e soprattutto l’insediamento dei giovani agricoltori, i pagamenti che secondo gli accordi saranno onorati entro aprile ammontano a quattro milioni. Inoltre nel tavolo ci si è occupati anche di altri sospesi, considerati minori ma sempre importanti, da erogare da maggio".