Smartsystem, gara ardua con Macerata

Dopo la maratona con Ravenna, non c’è un attimo di respiro per la Smartsystem Essence Hotels Fano che, oggi alle ore 19, concluderà il tour de force rendendo visita alla Banca Macerata Fisiomed. E’ il classico derby che si ripete ormai da anni, prima in A3 ora in A2: "Gara difficile – afferma coach Vincenzo Mastrangelo – conosciamo benissimo il valore degli avversari quando giocano in casa. E’ proprio tra le mura amiche che hanno fatto un cammino importante superando tra le altre Prata, AciCastello, Cantù e Siena".

I virtussini, reduci della gara infinta contro Ravenna, dovranno confermarsi sugli alti livelli visti nelle ultime gare: "Se confermiamo quello visto di buono nelle ultime partite – continua il coach pugliese – potremo dire la nostra. Dobbiamo tenere alto il livello di gioco, solo così torneremo da Macerata con altri punti in tasca". I maceratesi degli ex Castellano e Ferri sono reduci da due sconfitte consecutive fuori casa con Ravenna e Pineto, ma nell’ultima gara casalinga si sono permessi di battere Prata per 3 a 1. Rispetto all’andata, in cui vinse Fano per 3 a 1, la Banca Macerata Fisiomed potrà contare sul nuovo opposto Niels Klapwijk, per il resto la squadra sarà affidata in regia a Marsili mentre al centro attenzione ai bravi Fall e Berger, a banda giostreranno l’esperto Ottaviani ed il bulgaro Valchinov, libero Gabbanelli. La squadra di coach Castellano ha assoluto bisogno di punti salvezza con Reggio Emilia che insegue ad una sola lunghezza e Cantù che è avanti di uno, il derby potrebbe essere l’occasione giusta anche se i padroni di casa si troveranno di fronte una Smartsystem Essence Hotels Fano in palla. I virtussini, che hanno conquistato dodici punti nelle ultime sei partite, potranno contare sulla crescita tecnico-tattica dell’ultimo mese e su una panchina che nelle ultime due gare ha dato un contributo determinante.

b.t.