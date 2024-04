Smartsystem, ora i quarti: "Saranno complicati"

La Smartsystem batte per 2-0 il Modica e si qualifica ai quarti di finale playoff per salire in A2 dove incontrerà Motta di Livenza. Garauno è domenica prossima al Palas Allende alle 19. Si gioca al meglio delle tre partite. L’eventuale bella si tiene in casa dei fanesi.

Un ottavo di finale facile?

"Nessuna serie può essere facile – risponde coach Vincenzo Mastrangelo –. Non temiamo nessuno, ma abbiamo il massimo rispetto dell’avversario".

Cosa le è piaciuto e cosa potrebbe essere decisivo per il prosieguo dei playoff?

"Mi è piaciuto vincere. Conta questo, ciò che non mi è piaciuto lo tengo per me e ne parlerò con la squadra in allenamento". Ora i quarti. Emozione e tensione. Cosa si aspetta?

"Entrambe, il playoff é così, bisogna abituarsi a gestire sia l’emozione che la tensione. Ma meglio giocarli che guardarli...".

Che caratteristiche ha la prossima avversaria veneta Motta di Livenza?

"E’ una squadra che ha avuto alti e bassi, ma che nel girone di ritorno ha fatto molto bene. Mi aspetto una serie complicata".

Quanto conterrà avere l’eventuale bella in casa?

"Credo poco, queste serie 2 su 3 non lasciano margine a nessun errore, specie quando di giocherà al Palas Allende, nostro settimo uomo in campo". L’anno scorso Fano si è fermato alle semifinali... quest’anno?

"Ogni anno è una storia a sé. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita senza porci obiettivi, dobbiamo provare a giocare la nostra miglior pallavolo in questo playoff. Questo il segreto di ogni risultato".

Come si sta trovando Mastrangelo a Fano?

"Benissimo. Società, squadra, tifosi, città: mi sento a mio agio e tutti mi permettono di esprimermi al meglio, sento la fiducia intorno a me e per un coach credo sia l’aspetto fondamentale per fare il proprio lavoro al meglio. I risultati ne sono una conseguenza".

Beatrice Terenzi