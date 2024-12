Spacca e la Base Popolare. Petrucci è il coordinatore

di Anna Marchetti

E’ Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio, il coordinatore provinciale di Base Popolare, il gruppo politico guidato dall’ex governatore Gian Mario Spacca pronto a entrare nella prossima competizione elettorale regionale con il simbolo ed eventualmente il proprio candidato presidente. Durante il congresso provinciale, che si è tenuto sabato mattina a Fano, nella saletta cinema della Memo (presenti secondo gli organizzatori 35-40 persone), il coordinatore nazionale Gian Mario Spacca ha chiarito il ruolo di Base Popolare: "Vogliamo essere un elemento costitutivo della nuova maggioranza che governerà le Marche e non un cespuglio spelacchiato o l’elemento aggiuntivo di una coalizione precostituita a cui serva una piccola percentuale elettorale per conseguire la vittoria".

È per questo che Spacca sulle alleanze, con il centrodestra o il centrosinistra, è stato netto: "Base Popolare dice ‘no’ ad ogni scelta manichea, bianca o nera che sia; ‘no’ ad ogni forma di ideologismo, dove la coscienza personale si fonde nell’irresponsabilità collettiva; ‘no’ al tifo da stadio dove si è interisti o milanisti a prescindere". "C’è bisogno di un’area moderata – afferma il neocoordinatore Petrucci – per evitare gli estremismi. La nostra priorità è il programma – lavoro, manutenzione del territorio, giovani, sanità, Ancona capoluogo di una città regione al plurale, amministrazioni locale – su cui stiamo lavorando e su cui ci confronteremo con le altre forze politiche".

Il congresso provinciale è stato l’occasione per ribadire i temi fondamentali di Base Popolare come "solidarietà, sussidiarietà, giustizia sociale, sostegno al mondo del lavoro e dell’impresa", mentre Petrucci nel suo intervento ha posto l’accento sui "servizi sanitari e sulla inderogabile esigenza – il riferimento è ai giovani – di premiare il merito e la professionalità ponendo un argine al dilagante clientelismo". Temi contenuti in un documento finale approvato all’unanimità.

Affiancheranno Petrucci, nel ruolo di vicecoordinatori provinciali, Mauro Falcucci e Silvano Severini (referente Lions Club di Urbino e Macerata Feltria). Eletti anche i coordinatori comunali e territoriali della provincia di Pesaro e Urbino: a Fano il ruolo sarà ricoperto da Roberto Gambelli, a Urbino da Simona Denti mentre quello di Pesaro sarà ufficializzato a breve insieme a tutti gli altri. Tra gli oltre 400 iscritti di Base Popolare, ci sono alcuni nomi già conosciuti: il fanese Fabrizio Schiavoni, Alberto Drudi (ex presidente della Camera di Commercio), l’ex parlamentare Stefano Bastianoni, Heidi Morotti (ex assessore pesarese della giunta Ricci e consigliera di Aspes), l’imprenditrice Roberta Crescentini (nel 2014 candidato sindaco a Pesaro per il centrodestra) e Pier Ugo Boni (ex consigliere provinciale di Forza Italia). Tra gli ospiti del congresso, il coordinatore provinciale del Psi Tiziano Busca "che ha portato i saluti del partito".