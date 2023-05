Spaccata alla tabaccheria Ladri in fuga con le bionde

L’allarme suona alle 4,04 dell’altra notte. E’ quello della tabaccheria di via Velino, a Vismara, il cui titolare è Massimo Oliva. I ladri gli hanno appena spaccato la vetrata laterale all’ingresso principale, da lì sono entrati, hanno aperto il distributore automatico di sigarette, rubato tutte quelle che c’erano dentro, oltre all’incasso all’interno del distributore. Un totale tra i 2800 e i 3mila euro circa. I ladri volevano di più: avevano infatti tentato di spaccare anche la grata interna in metallo, a fisarmonica, che separa il luogo dove si trova il distributore dal resto della tabaccheria, dove c’è la cassa vera e propria, verso la quale erano diretti, ma il suono dell’allarme li ha fatti fuggire. Dovrebbe trattarsi dell’azione di due persone: questo almeno ha detto uno dei residenti di un palazzo vicino che si è affacciato alla finestra svegliato dall’allarme e li ha visti fuggire. A terra, sul prato davanti alla tabaccheria,il mattino dopo c’è il vetro frantumato. "Doveva essere antisfondamento – dice allargando le braccia Massimo Oliva – ma l’hanno sfondato lo stesso. Poi con un grosso cacciavite hanno tentato di aprire la serranda, ma sono dovuti fuggire". "Altri furti qui? Ce n’era stato un altro, 4 o 5 anni fa".

Oliva farà denuncia ai carabinieri. L’esercizio non ha telecamere. Per questo sarà difficile risalire ai responsabili, a meno che non spuntino altri testimoni che abbiano visto fuggire le due persone, e siano in grado di dare informazioni più dettagliate.

ale.maz.