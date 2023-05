Furti a Pesaro, svaligiati quattro appartamenti: maxi bottino

Pesaro, 3 maggio 2023 – Il primo maggio di quattro famiglie pesaresi si è trasformato in un incubo furti mentre i ladri se ne sono andati con un maxi bottino complessivo, tra i quattro appartamenti, di circa cinquantamila euro.

Ladri di valori, gente che cercava oro e gioielli e che ne ha trovati in abbondanza. Sono le 15 di lunedì 1 maggio: in una casa a Pontevalle, poco distante dal circolo Arci, sono tutti a pranzo fuori a festeggiare con gli amici e i ladri ne approfittano. Sono in tre, arrivano con un’automobile, uno di loro probabilmente resta di guardia, gli altri entrano nella palazzina dove abitano tre famiglie, due al piano terra e una al primo piano. Non c’è sistema di allarme. I ladri forzano una porta e sono in uno degli appartamenti. Per entrare negli altri invece forzano le finestre. Sanno cosa cercare, sanno probabilmente che all’interno c’è una cassaforte ed è a quella che puntano.

Con l’ausilio di un frullino la aprono e prelevano tutto quello che c’era all’interno, oro e gioielli di notevole valore. I ladri guadagnano poi gli altri appartamenti, anche qui cercano gioielli. Lasciano perdere computer e televisori e rubano preziosi e anche due orologi di valore. Tutto avviene in una quarantina di minuti, con il rischio che i proprietari possano tornare da un momento all’altro e soprattutto senza che nessuno abbia sentito o visto nulla. Ma indizi potrebbero arrivare da una telecamera che si trova nelle vicinanze e che potrebbe fornire indizi utili agli inquirenti per risalire agli autori dei furti.

I quali potrebbero essere gli stessi che nella stessa giornata hanno ripulito un appartamento a Borgo Massano, anch’esso sprovvisto di sistema di allarme. In questo caso sono passati dal garage e una volta entrati all’interno hanno prelevato gioielli e rubato anche un computer facendo perdere poi le loro tracce.

