Spiaggia di Fiorenzuola: operazione pulizia In occasione della Giornata Mondiale della Terra, cittadini e amanti della natura sono invitati a pulire la spiaggia di Fiorenzuola per sensibilizzare sull'importanza della protezione ambientale. Organizzato da 'Be Kind To Nature', l'evento mira a ridurre l'inquinamento e promuovere la consapevolezza.