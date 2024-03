Spruzzata di neve sui nostri monti. Problemi per la Tirreno-Adriatico

Come sarà sabato il tempo sul Petrano per l’arrivo della Tirreno Adriatico? E’ proprio il caso di essere preoccupati vista la nevicata di ieri. Una neve “marzolina“ in quota e tanta pioggia a valle è stata la costante della giornata con un lieve miglioramento nel tardo pomeriggio e sabato le previsioni non offrono molte chance di bel tempo, quindi si prevede un “ostacolo“, allo spettacolo sportivo della tappa “regina“ della 59ª Corsa dei due mari.

Con nuvole e pioggia il Petrano spesso da quota 6-800 metri in sù viene avvolto da nebbia e nuvole, situazione che potrebbe impedire le riprese dall’elicottero, fondamentale per mostrare la bellezza di un pianoro unico come quello del Petrano ai milioni di telespettatori di tutta Europa.

L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio tra le 16 e 17 di sabato con i dieci chilometri della strada che sale da Cagli al Petrano, chiusa al traffico fin dal primo mattino. Potrebbe essere consentita l’ascesa al Petrano dal versante sud da Pianello o da Cantiano nella strada che dalla frazione di Moria arriva ugualmente al pianoro, ma anche nel tratto iniziale la Tirreno Adriatico transiterà attorno alle 14, quindi ancora nulla di definito.

Tutto è pronto nell’organizzazione per rendere al massimo la sicurezza. Nella tarda serata di venerdì la provinciale Cagli Monte Petrano verrà chiusa per il passaggio dei grossi mezzi che dovranno allestire le postazioni di arrivo per premiazioni, giudici di gara e telecronisti mentre la sala stampa di sabato pomeriggio, a fine corsa, sarà predisposta a Cagli nelle sale del ristorante “Il passante“.

