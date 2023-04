Stagione, debutto col freddo "Abbiamo già fatto il pieno" Ma è aperta solo metà degli hotel

Nell’altra metà del cielo (quella aperta), perché il 50 per cento degli hotel sono rimasti chiusi, c’è anche Roberto Signorini titolare dell’ Imperial Sport, un 4 stelle. "Direi che come partenza è buona perché in questo periodo di Pasqua, anche grazie alle manifestazioni sportive, è tutto pieno".

Sì, ma hanno aperto solo la metà degli hotel...

"Ci sono sotto questo profilo due ordini di problemi. Uno riguarda il fatto che alcune strutture non hanno riscaldamento per cui per evitare proteste, hanno deciso di non riaprire. Altri hanno tenuto chiuso invece perché ritengono che non convenga invece tenere aperto. Poi c’è un terzo fattore...".

E qual è?

"Che molti hotel ora fanno solo pernottamento e prima colazione questo perché manca personale, ma anche perché è cambiato nel tempo il modo di fare vacanza. Molti preferiscono magari la sera uscire per andare al ristorante o magari mangiarsi una pizza".

Diceva che alcuni suoi colleghi non hanno aperto perché potrebbe non convenire: cosa intende?

"Intendo che per esempio i ragazzi che sono confluiti in città per i tornei di basket, spendono intorno ai 35 euro a persona. A molti non conviene perché non ci sono margini. Per cui tengono chiuso. Non tutti però...".

Per questo molti sono migrati verso Gabicce?

"Anche".

Lei è titolare di un 4 stelle quindi target medio-alto, ha aperto ed è pieno. Qual è il segreto?

"Non ci sono particolari segreti. Molto dipende dalla strategia di marketing individuale ed anche la capacità di fidelizzazione che hai con i clienti. Ma bisogna anche aggiungere però che dietro i ragazzi che giocano ci sono le famiglie che magari hanno possibilità di spesa e quindi l’’effetto pieno’ alla fine fa bene a tutti".

Uno dei fattori di attrattiva dicono siano le spa. Lei che dice?

"Che nella bassa stagione è un servizio in più che può andare anche bene. D’estate pensare che uno vada a fare la sauna, mi sembra difficile".

Due 5 stelle e una decina di 4 stelle. Ma si riempiono?

"Bisogna lavorare di gruppo e bisogna anche sfruttare Pesaro 2024 che potrebbe essere un grande volano, anche perché è una città che ha tante cose da vedere. Poi verranno organizzate delle mostre. Per quello che mi riguarda come operatore del turismo devo dire che questa è una città che piace ai turisti".

Allora stagione buona, ma turisti stranieri li rivedremo?

"La stagione buona dipende da tanti fattori ma se tutto quanto fila liscio direi che potrebbe una buona estate per il nostro turismo".

E gli stranieri?

"Potrebbero aumentare, soprattutto i tedeschi e gli austriaci. Non ci stimano molto noi italiani, ma sono invidiosi del nostro stile di vita".

Inflazione: quanto pesa?

"La capacità di spesa delle famiglie è diminuita e la vacanza è mediamente di 4 giorni non più come una volta che era di un mese".

E il caro prezzi peserà?

"Gli alberghi mediatamente hanno aumentato di un 10 per cento. Molto meno delle materie prime, mangiare compreso".

