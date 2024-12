Stellone: "Questo è l’atteggiamento giusto"

"Vittoria importantissima. Tutti hanno fatto un ottima gara. Sono molto soddisfatto non solo dei tre punti ma anche della prestazione e dell’ atteggiamento" Dopo l’ennesima vittoria, la quinta nelle ultime sette partite, Roberto Stellone non può non essere che orgoglioso dei propri ragazzi. Un mister, quello biancorosso, che era perfettamente consapevole di tutte quelle insidie che accompagnavano la sfida: "Non era facile perché la Lucchese, ben allenata, veniva da una vittoria che le aveva ridato un po’ di entusiasmo". Tuttavia la Vis ancora una volta si è dimostrata solida: "Nonostante le difficoltà iniziali e l’errore di Coppola sul loro gol del vantaggio, non ci siamo demoralizzati. Nel primo tempo abbiamo creato diverse palle gol senza più rischiare niente. Nella ripresa abbiamo spinto molto. Oltre al gol abbiamo creato tante altre azioni senza mai rischiare nulla. Abbiamo vinto duelli, giocando principalmente nella loro metà campo".

Sono molteplici dunque gli aspetti che rendono soddisfatto Stellone. "Ribaltare una sfida senza farsi prendere dalla fretta e senza concedere nulla – dice – non è mai facile. Oggi avevamo tenuto a riposo precauzione giocatori del calibro di Nicastro, Okoro, Di Paola e Bove e comunque chi ha giocato lo ha fatto alla grande. Trovare un giocatore che ha reso meno è difficile". Ma l’allenatore non vuole farsi prendere dall’euforia del momento: "Dobbiamo resettare immediatamente e pensare alla prossima. Perché contro la Spal, squadra in salute e con grandi individualità, sarà una gara molto difficile. Dobbiamo recuperare forze ed energie per stare al top. Rispetto ad inizio stagione facciamo tante cose meglio, pochi errori di concetto e letture migliori della partita".

Di ben altro umore è invece mister della Lucchese, Giorgio Gorgone: "Il primo tempo è stato equilibrato – afferma – . Abbiamo concesso quei dieci minuti nella ripresa che sono risultati fatali. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata perché la Vis merita la posizione di classifica che occupa. I biancorossi sono una formazione tosta, con tanti cambi di qualità. Sono amareggiato più per il risultato che per la prestazione. Peccato, perché appena si va in difficoltà si prende gol. La squadra ha comunque lottato su ogni pallone, non posso rimproverare questi ragazzi sotto l’aspetto dell’impegno".

Lorenzo Mazzanti