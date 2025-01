Strada di San Bartolo, via alla rimozione delle piante pericolanti

Sono Iniziati gli interventi per la messa in sicurezza di strada di San Bartolo. Ieri mattina il privato proprietario dell’area ha dato il via ai lavori di rimozione delle piante pericolanti. "Una pulizia necessaria per ripristinare la viabilità di un tratto di strada chiuso ormai da diversi mesi e per garantire il transito in sicurezza ai cittadini e residenti di una delle vie d’accesso al nostro meraviglioso Parco Naturale". E’ il commento del sindaco Andrea Biancani e dell’assessore alle manutenzioni Mila Della Dora. "Meteo permettendo gli interventi dureranno una settimana – è la previsione di sindaco e assessore –. Qualche giorno prima della fine dell’anno era scaduta l’ordinanza con la quale si obbligava il proprietario ad intervenire con urgenza. Da subito il Comune si era detto pronto a sostituirsi al privato qualora questo non avesse dato la sua disponibilità ad iniziare i lavori necessari. Dopo l’ok della soprintendenza, arrivato alla Vigilia di Natale, l’amministrazione si è di nuovo messa in contatto con il proprietario che si è detto pronto ad intervenire. Ringraziamo il privato per aver deciso di assumersi le proprie responsabilità e procedere con la rimozione delle piante pericolanti."