"Strumenti finanziari per vincere la crisi"

L’educazione finanziaria sarà al centro del convegno internazionale "Financial fragility and financial education of households and firms" che si aprirà questa mattina alle 10,40 con il saluto del Rettore Giorgio Calcagnini nell’Aula Rossa di Palazzo Battiferri, sede del Dipartimento di Economia, Società, Politica che ha organizzato l’appuntamento all’interno del progetto Consumers and firms: the effects of the pandemic on financial fragility and over-indebtedness coordinato dalla professoressa Germana Giombini e patrocinato da Economia Per Tutti-Banca d’Italia, Società Italiana di Economia (SIE) e Associazione Italiana dello Studio dei Sistemi Economici Comparati (AISSEC). Oggi i contributi in lingua inglese di 30 studiosi provenienti da università italiane ed estere e da istituzioni quali Banca d’Italia, Banca Centrale Europea e Banca del Canada. Tra loro Annalisa Ferrando (Banca Centrale Europea) Annamaria Lusardi (Direttrice del Comitato Italiano per l’Educazione Finanziaria e George Washington University School of Business), Rebel Cole (Florida Atlantic University). Sarà invece in italiano la Tavola Rotonda che domani concluderà il convegno a partire dalle 15,45 nell’Aula Magna del Rettorato, sul tema "Politiche e strumenti per combattere la fragilità finanziaria di famiglie ed imprese". Sarà l’occasione per discutere di pandemia, alti tassi di inflazione e instabilità politiche mondiali che hanno creato ovunque sfide economiche senza precedenti, con implicazioni per economia, produttività, consumi e investimenti, nonché per il funzionamento dei sistemi finanziari, dei mercati delle industrie ma inevitabilmente dei singoli cittadini. Sarà dunque fondamentale comprendere le dinamiche della fragilità finanziaria e il ruolo importantissimo dell’educazione finanziaria per famiglie e imprese.

