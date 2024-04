Studenti spagnoli in città

Urbino ha accolto per cinque giorni 15 studenti spagnoli di scuola media, giunti in Italia tramite l’interscambio, iniziativa che rientra nel progetto europeo Erasmus+. Ragazzi e ragazze sono arrivati in città giovedì scorso, riunendosi con i propri "gemelli" urbinati che a novembre erano stati da loro a Valencia, per poi raggiungere l’Istituto comprensivo Pascoli, che effettua questo gemellaggio attraverso il consorzio scolastico che fa riferimento all’Itis "Mattei".

Venerdì, dopo l’accoglienza da parte della dirigente Carla Campogiani, dei docenti e degli alunni italiani, i 15 studenti e le due insegnanti al loro seguito sono stati ospitati nella Sala Serpieri del Collegio Raffaello, dove hanno ricevuto il saluto ufficiale della città da parte del sindaco Maurizio Gambini, del vicesindaco Marianna Vetri e dell’assessore Francesca Fedeli, per poi cominciare a girare il centro storico.

Nella propria permanenza qui, durata fino a lunedì sera, gli studenti spagnoli hanno svolto attività scolastiche – anche pomeridiane –, e visitato Palazzo ducale, accompagnati da una guida della Galleria Nazionale delle Marche, la Casa natale di Raffaello, accolti dal presidente dell’Accademia Raffaello, Luigi Bravi, la mostra Raphael Vrbinas e l’Orto botanico.