"Su sanità ed entroterra c’è sintonia con Gambini"

I primi cittadini a sostegno del terzo mandato di Maurizio Gambini. L’uscente sindaco di Urbino a capo della coalizione Città concreta aggiunte al suo carnet del 48% di preferenze anche l’endorsment dei colleghi. Infatti alcuni primi cittadini del territorio delle aree interne intervengono a sostegno di Maurizio Gambini. Lo fanno mettendo nero su bianco ciò che pensano. "Un segno del legame che il sindaco Gambini ha saputo costruire con le Amministrazioni di altri Comuni su tanti temi, a partire da quello della sanità", spiegano dalla sua coalizione. Cosa dicono a proposito i colleghi degli altri Comuni del territorio? Tra questi c’è il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni che dice: "L’isolamento di Urbino non corrisponde alla realtà dei fatti. Un esempio concreto è l’acquisizione della Baita, da parte dei nostri Comuni insieme a quello di Isola del Piano, che ci aiuterà a potenziare l’indotto turistico sul territorio". Così anche il primo cittadino di Sassocorvaro - Auditore Daniele Grossi che è stato riconfermato due settimane fa dagli elettori dal Comune nato cinque anni fa dalla fusione. "Non c’è una sola battaglia sulla sanità che non mi abbia visto al fianco di Gambini. Ciò che siamo riusciti a ottenere lo abbiamo fatto anche grazie a Gambini e al ruolo che in passato ha avuto all’interno della Conferenza dei Sindaci. Siamo riusciti a salvare l’ospedale di Urbino contro il volere del Pd, contro il progetto dell’ospedale unico avallato da Ricci e dal suo partito - dice Grossi -. Tra l’altro, finché Gambini è stato presidente, ci sono state convocazioni per confrontarsi sui problemi della sanità, cosa che non è più accaduta con la nuova presidenza. Nel territorio, e so di essere in accordo con il parere di altri colleghi, Urbino è divenuta un riferimento importante per il Montefeltro. Io credo che con il riconoscimento di Urbino Capoluogo questo ruolo possa essere rafforzato a vantaggio di tutte le aree interne, mantenendo un dialogo positivo e costruttivo con la costa. Proseguendo su questa strada, possiamo portare a casa molti altri risultati importanti".

A sostenere Maurizio Gambini e la coalizione Città concreta anche il sindaco di Cagli Alberto Alessandri, appena rieletto per la terza volta: "Da amministratore che ha condiviso con Gambini molte battaglie, leggere alcune esternazioni sulla presunta chiusura di Urbino in se stessa mi ha stupito. Chi ha seguito la politica degli ultimi anni, in particolar modo la sanità e il territorio, sa bene che da Urbino c’è stato un impegno serio e incisivo. E’ legittimo - rimarca Alessandri - fare una critica costruttiva a un avversario in campagna elettorale, ma la realtà dei fatti va rispettata. Questa realtà dice che il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, in questi anni si è battuto per la sanità e ha aperto una grande collaborazione".

fra. pier.