"Tanti attendono la presa in carico. Ma i fondi non bastano"

Due psicologi per affrontare i colloqui conoscitivi e propedeutici all’ingresso degli uomini maltrattanti nel programma, altri due che invece si occupano della gestione e conduzione degli incontri tra i gruppi e una quinta persona che tiene i rapporti con le mogli o le compagne di chi decide di intraprendere il percorso, affinché siano tenute in costante aggiornamento. Così è formato il team che si occupa del servizio "Dico tra Noi", nato a Pesaro nel 2021 attraverso il progetto l’Armadio, che dal 2023 fa parte di un progetto più ampio, organizzato a livello regionale, chiamato Cuav (Centro uomini autori di violenza) Marche.

Un progetto sperimentale realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Pari Opportunità, che vede come ente capofila l’Ambito territoriale della provincia di Macerata, pensato per lavorare in rete nel contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e sui minori. Il percorso trattamentale, infatti, ha come principale obiettivo l’interruzione della violenza, ma è inteso come un processo più ampio al fine di rieducare l’autore di violenza e ridurre la possibilità di recidiva. "Per il progetto di Pesaro, quest’anno sono state assegnate risorse per circa 45mila euro - come spiega il responsabile del servizio Simone Poggiali – ma si tratta di fondi per cui non riusciamo a dare risposte a tutti quelli che si sono rivolti a noi, e sono tanti quelli che attendono l’attivazione di un secondo gruppo d’ascolto. Per quanto riguarda i fondi ministeriali per questo progetto, purtroppo non sono strutturali e sappiamo già che per il 2025 ci saranno dei forti tagli. C’è comunque l’impegno della Regione a coprire questa perdita".

Il servizio "Dico tra Noi – Cuav" di Pesaro si trova in via Sirolo all’interno degli spazi della fondazione Noi domani ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18 (giovedì dalle 9 alle 12). E’ possibile contattarlo al numero 342-1093007 o all’indirizzo e-mail: dicotranoi@labirinto.coop.