Tavullia: Federici rompe gli indugi: "Mi candido per il dopo Paolucci"

Dopo l’annuncio della sindaca di Tavullia Francesca Paolucci che ha deciso, dopo dieci anni di mandato, di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, con la lista civica "Insieme per Tavullia", presenta la sua candidatura Patrizio Federici, attuale assessore alle attività economiche, turismo e sport. Federici, avvocato, 64 anni, è stato assessore in entrambi i mandati dell’amministrazione Paolucci. "Dopo dieci anni all’interno della giunta – spiega Federici – ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, con spirito di servizio per la comunità". L’assessore conferma la linea politica già avviata in questi anni dalla sindaca Paolucci, che qualche giorno fa ha scritto una lunga lettera per ringraziare tutti i cittadini di Tavullia e la sua squadra e ha ricordato quelli che sono stati i progetti portati a termine in questi anni. "Vogliamo muoverci nel solco già tracciato durante questi ultimi dieci anni di legislatura – annuncia Federici – dando continuità al progetto politico del sindaco uscente che ha dato nuovo impulso e prospettive di sviluppo al territorio, dotandolo di opere e servizi di valenza strategica. Partendo da quanto di buono è stato fatto in questi dieci anni, desideriamo rimetterci in cammino per continuare insieme lungo questo percorso". Federici annuncia quelle che saranno le priorità al centro del progetto: "Saranno le esigenze primarie dei cittadini tavulliesi e delle sue frazioni – spiega –. Lavoreremo sul tema delle opere pubbliche grazie anche alle importanti opportunità connesse al Pnrr, della sostenibilità ambientale ed energetica, dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, con grande attenzione per le tematiche sociali e di welfare, educative, formative, scolastiche, ma anche agli aspetti riguardanti la promozione turistica di Tavullia con la valorizzazione del territorio e delle sue tipicità attraverso eventi e manifestazioni di forte richiamo". Federici annuncia che al suo fianco avrà "una squadra rappresentativa di ogni frazione di Tavullia – spiega –: sono state confermate molte figure provenienti dall’attuale maggioranza, alle quali abbiamo deciso di affiancare però alcuni elementi di novità". ali.mu.