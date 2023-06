Tavullia, più di quindici eventi per vivere un’estate all’aria aperta

Un’estate ricca di eventi sparsi in tutte le frazioni di Tavullia. Si inizia venerdì 16 giugno alle ore 21.15 con il Cinema all’aperto a Padiglione (via Enrico Berlinguer) e la proiezione del film ‘Dilili a Parigi’ di Michel Ocelot. Doppio evento invece sabato 24 giugno con la Festa al Parco a Babbucce alle 20 in cui verrà servita una cena di pesce a cura dei pescatori di Cattolica accompagnata dal gruppo musicale Birri Medi. Un evento che ha già superato le 200 iscrizioni. Lo stesso giorno alle 21 a Belvedere Fogliense verrà invece presentato il libro San Donato 1290-2022 alla presenza del vescovo di Pesaro Monsignor Sandro Salvucci e dell’autrice Cristina Ortolani.

Mercoledì 28 Giugno torna il tradizionale appuntamento con ‘Ai nostri ragazzi per non dimenticare’ con la Fanfara dei Bersaglieri di Gubbio per ricordare l’eccidio nazifascista del 28 giugno 1944 e due giorni dopo, venerdì 30 giugno, il Cinema all’aperto a Case Bernardi. Domenica 2 luglio Belvedere Fogliense si tinge di rosa con l’Alba rosa mentre nel weekend successivo (7-8-9 luglio), sempre a Belvedere Fogliense, si terrà la Festa dell’Estate a cura della Pro Loco Fogliense. E poi gli eventi per i più piccoli e non solo: la Festa dei Bambini a Babbucce (15 luglio), il Castello Magico a Tavullia (29-30 luglio) e la Festa dei Bambini a Rio Salso (5 agosto).

Mercoledì 9 agosto torna invece la Camminata Notturna a Tavullia che precede le iniziative di settembre: il weekend del Motomondiale con gli eventi di Tavullia in Moto (8-9 settembre) la Cicloturistica di Mountain bike e l’inaugurazione dei sentieri delle frazioni. "Da giugno a settembre sono una quindicina le iniziative realizzate o promosse dal Comune tra sport, cultura, cinema, magia, feste per bambini e famiglie", spiega l’assessore al Turismo Patrizio Federici.