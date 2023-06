Teatro, stadio e centro: partono i cantieri

"Nei prossimi mesi avremo talmente tanti cantieri che purtroppo ci saranno dei disagi. Ma quando sarà tutto finito, avremo una città più bella". Il sindaco Maurizio Gambini, all’ultimo incontro con la cittadinanza tenutosi l’altro ieri sera, mette le mani avanti e snocciola talmente tanti progetti, cantieri, rendering e numeri che è difficile stargli dietro.

"Una premessa però – precisa Gambini – è doverosa: se possiamo fare tutto ciò, è perché Il nostro bilancio è in buon equilibrio. Le scelte passate per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica hanno pagato. Alcuni progetti che stiamo appaltando sono coi fondi pnrr, alcuni avevano già finanziamenti diversi e per altri abbiamo aggiunto risorse pnrr ai fondi già esistenti". Non pochi sono i cantieri già attivi o che partiranno in queste settimane. Prosegue il sindaco: "Via giro dei torricini è un lavoro in fase già avanzata, realizzato grazie ai fondi Unesco con un cofinanziamento comunale. Dovrebbe finire a settembre e prevede il rifacimento sia della parte parallela a via Salvalai (metà a piola e metà a scalette, il tratto più dissestato), sia della porzione esattamente sotto i torricini, anch’essa molto ammalorata. Tutti i mattoni in buono stato verranno riutilizzati nel nuovo selciato, così da conferirgli un aspetto più antico". In via Barocci invece un cantiere fermo da dieci anni finalmente si sbloccherà, rivoluzionando tutto il quartiere. A luglio infatti dovrebbe partire la realizzazione del camminamento che collegherà la via al parco della resistenza (ovvero il prato della fortezza). Tra gli oratori di San Giuseppe e San Giovanni c’è un muro che verrà ‘bucato’ per inserirvi una scalinata che, superato il dislivello iniziale, diventerà un sentiero in pendenza più lieve e, superate quattro curve, permetterà di arrivare fino alla fortezza, ma anche di compiere il percorso inverso, creando dunque una uscita in aggiunta alle due già presenti.

"Un’opera – commenta Gambini – di duplice utilità: sia per permettere eventi in fortezza con diverse centinaia di persone, sia per creare un utile collegamento tra due luoghi molto turistici, ovvero via Barocci con i musei degli oratori e la fortezza che è sia punto panoramico che museo nella parte alta". La prossima settimana inizierà poi un altro complesso cantiere, quello del teatro Sanzio. "Qui i finanziamenti sono stati due – aggiunge la dirigente dell’ufficio tecnico Mara Mandolini – uno di trecentonovantamila euro del fondo cultura a cui si è affiancato un altro del pnrr. Il teatro verrà avvolto completamente dai ponteggi che circonderanno tutto il torrione a partire dal piano del Marcatale, ma indispensabili per operare sul tetto che dovrà essere rifatto del tutto. I lavori prevedono poi l’abbattimento delle barriere architettoniche, una nuova illuminazione interna, il restauro della facciata e un nuovo impianto di riscaldamento e aria condizionata".

Non c’è purtroppo la certezza, vista la mole di opere, che finiscano in tempo per iniziare una stagione teatrale nei tempi canonici. Infine una gradita novità per gli sportivi: inizierà martedì il rifacimento della pista dello stadio Montefeltro, per un importo di seicentonovantamila euro, che la renderà idonea a gare di atletica di alto livello.

Giovanni Volponi