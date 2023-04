Tiro con l’arco, come vincono i nostri campioni

La provincia di Pesaro e Urbino si conferma una potenza del tiro con l’arco storico e tradizionale. Nella 2ª edizione del Campionato nazionale invernale promosso dalla Fitast, da quest’anno sotto l’egida della Fitarco, le compagnie locali hanno conquistato otto medaglie, con quattro podi per Fermignano, tre per Urbino e uno per Fano. Due ori per i Castrum Firmignani, che si confermano campioni a squadre nella categoria Madonna e Messere arco tradizionale e mantengono anche il titolo individuale di Madonna arco tradizionale, passato da Elena Garbugli a Michela Boinaga.

Il bottino si completa con il bronzo tra gli archi storici per Tiziana Amatori, che eguaglia il risultato dell’anno scorso, e quello tra gli archi tradizionali per Diego Scansalegna. Due argenti e un bronzo, tutti nell’arco storico, per la Compagnia feltria arcieri di Urbino, che ottiene un secondo posto con Mario Garbugli e un terzo con il campione 2022, Claudio Fraternale. Alle medaglie individuali, per le Aquile ducali si aggiunge il secondo posto a squadre. Infine, argento tra i Pueri, gli under 14, per il fanese Francesco Principe degli Arcieri malatestiani del Liocorno. Non a medaglia, ma comunque tra i primi 10 classificati di un torneo molto partecipato sono arrivati Luca Albergati (Arcieri dell’Oca di Cagli), Nicola Toccaceli e Filippo Bedini (Fermignano) tra i Messere arco tradizionale, Michele Torelli (Fermignano) tra i Messere arco storico, Antonella Di Paoli (Urbino) e Loredana Amantini (Arcieri delle Tre vette di Cagli) tra le Madonna arco tradizionale. Se per determinare questi risultati è servito un campionato a tappe, con 15 gare disputate, ne è bastata una per decidere i medagliati della prima edizione del Campionato assoluto invernale, novità per la Fitast, svolto domenica 26 marzo nei pressi di Fossato di Vico. Boinaga ha sfiorato l’en plein, arrivando seconda, mentre Fraternale e Garbugli, oro e argento, hanno firmato la doppietta urbinate nell’arco storico. Terzo, tra i Pueri, Principe. A squadre, Fermignano si è confermata imbattibile nell’arco tradizionale, gli Arcieri dell’Oca hanno centrato il 3° posto. Bronzo per Urbino nell’arco storico.

Nicola Petricca