Torna “El Pianell“ festa verace e svanita nel tempo

A Fermignano domani alle 17,30 tornerà “El Pianell“ al Museo dell’architettura (ex Mattatoio, via Maccioni), antica festa per la quale sarà inaugurata l’omonima mostra fotografica: “El Pianell: ricordi di un paese in festa“ dedicata a un luogo e a una festa cari ai fermignanesi di ieri e di oggi. Proprio “tel Painell“, la piazzetta tra i vicoli del centro storico, nelle estati degli anni Ottanta si teneva una festa che coinvolgeva tanti personaggi di Fermignano, ma soprattutto vedeva il paese unito nella gioia e nella semplicità di stare assieme, cucinando e mangiando, cantando, ballando. Sono questi i momenti di “un paese in festa“ ritratti nelle fotografie scattate da Bruno Gulini, allora giovane fotografo. Sono le sue fotografie a riconsegnare ai fermignanesi pagine della loro storia messa in mostra. "Nonostante fossi poco più che adolescente gli organizzatori mi diedero l’incarico di fotografare la festa", ricorda Bruno Gulini. E aggiunge: "Furono le prime foto che vendetti, montavo i provini su di un pannello che poi esponevo nell’osteria di Ruggero. Devo molto agli organizzatori della “Festa tel Pianell“ i primi che acquistarono le mie foto, Baldani con il suo “Ru tu tù“ era il cliente più affezionato".

In occasione dell’inaugurazione della mostra sarà presentato anche il catalogo, un volume fotografico a cura di Alessandro Barzotti con il progetto grafico di Valeria Dini. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi e dell’assessore agli eventi Monica Scaramucci, sono previsti interventi del curatore, di Bruno Gulini , Federica Gulini e di Eugenio Gulini. Condurrà la presentazione Alessandro Barzotti . Ingresso libero.

fra. pier.