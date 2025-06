Torna la corsa notturna. Modifiche al traffico per la ’Stra... Pantano’

In occasione della 14^ edizione della corsa podistica in notturna "Stra… Pantano", prevista oggi, organizzata nell’ambito della festa della Comunità Parrocchiale dei Padri Cappuccini di Pesaro "Pantano ‘85", sono previste delle modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento, in sicurezza, della manifestazione. Si prevede, dalle 20 alle 22 di oggi, il divieto di transito in via Cardinal Massaia nel tratto dall’intersezione con via Rossi e l’ingresso della chiesa dei Cappuccini; e la sospensione della circolazione, per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti, nel percorso della podistica. La gara attraverserà, per tre volte, le seguenti strade: via del Miralfiore (area retrostante il Convento dei Cappuccini), via Cardinal Massaia, via Rossi, via Campo Sportivo, via Simoncelli, via Ferri, via Carnevali, via Nitti, via Lanza, via Pantano, via F.lli Dandolo, via Grazioli, via Poma, via Nievo, via Menotti, via Saffi, via Rossi.