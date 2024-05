Torneo di volley interforze. Si sfidano cento divise

Per beneficenza, oltre 100 agenti smetteranno la divisa per indossare la maglietta sportiva da volley e disputare a Pesaro il torneo di Pallavolo Interforze che si svolgerà da oggi al 24 maggio al Pala Mencoboni di via Kennedy e nella palestra di via Bassi a Villa Fastiggi. All’evento parteciperanno le squadre rappresentative dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, della Croce Rossa Italiana, dell’Esercito Italiano con il 28° Reggimento Pavia, la Polizia Penitenziaria, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. La quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza alla Coop sociale Sol.Co di Ravenna colpita dall’alluvione nel maggio dello scorso anno. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Pesaro e il coordinamento del torneo con la Montesi Volley. La Sol.Co riveste un ruolo di rilievo nell’offrire servizi a persone con disabilità e affette da gravi disturbi psichiatrici e contribuisce alla loro integrazione mediante la gestione di servizi di assistenza e di inserimento lavorativo.

s.v.r.