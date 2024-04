Tre Maestri del Lavoro in provincia. Premiati con le "Stelle al merito"

Domani, 1° maggio, verrà conferita ai lavoratori dipendenti di aziende private, che hanno compiuto 50 anni e con più di 25 di lavoro continuativo che si sono distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta, la "Stella al merito del Lavoro" che dà il titolo di Maestro del Lavoro. Onorificenza conferita per decreto del Presidente della Repubblica. Per la Provincia di Pesaro e Urbino sono 3 gli insigniti: Carla Uguccioni, Morena Piersimoni, Paolo Riminucci. Carla Uguccioni, diplomata tecnico delle attività alberghiere ha lavorato nel settore turistico. Dal 1990 al 2001 è impiegata presso la ditta UFG di Uguccioni e Fraternali. Dal 2001 è in servizio presso la UFG, azienda leader nel settore della meccanica di precisione, con mansioni di bilancio, rapporti con le aziende nei settori della sicurezza e della privacy. Grazie alle doti professionali ha contribuito alla crescita e allo sviluppo aziendale.

Paolo Riminucci, meccanico tornitore inizia il suo percorso presso la ditta Baioni Presse di Pesaro dove ottiene una notevole crescita professionale. Tornitore, montatore, collaudatore, capo operaio e progettista. Dopo 15 anni è passato alla Neomec come progettista, ruolo che ricopre tuttora dopo 24 anni. Grazie anche al suo impegno ed alla sua capacità progettuale, la Neomec oggi occupa 25 dipendenti e produce macchinari che vengono esportati in tutto il mondo.

Morena Piersimoni,ragioniera ha lavorato dal 1989 al 2001 in diverse aziende. Dal 2001 al 2013 lavora come tecnico della sicurezza in Cna Servizi, per poi passare nel 2013 alla Master Quality assumendo il ruolo di capoufficio e gestendo la parte amministrativa. Grazie al suo impegno e alla sua capacità manageriale ha contribuito allo sviluppo delle aziende. La cerimonia di consegna delle onorificenze, si terrà nella sede della Mole Vanvitelliana di Ancona, alla quale parteciperanno le massime autorità, tra cui il Prefetto di Pesaro, Emanuela Saveria Greco ed una delegazione della Federazione provinciale dei Maestri del Lavoro, guidata dal console Luciana Nataloni ed il segretario Bruno Ferri.

