Tutti i premiati per soccorsi e indagini

Riconoscimenti ed encomi per molti carabinieri. In particolare sono andati al maresciallo maggiore Fabio Ventanni e al carabiniere Michele Farneti per non aver esitato ad "inoltrarsi nelle impetuose acque tracimate da un fiume in piena che avevano invaso la sede stradale, riuscendo a trarre in salvo un uomo rimasto bloccato all’interno di un’autovettura". Attestato di pubblica benemerenza al merito civile concesso dal Ministro dell’Interno, all’appuntato scelto Massimo Marini., Encomio al maresciallo capo Cristiano Cerretini, al brigadiere capo Sebastiano Bertinelli, appuntato scelto qualifica speciale Mirko Secci. Encomio semplice al tenente Antonino Bruno Lanza, luogotenente Stefano Donato di Summa, maresciallo Paolo Ciabochi, brigadiere capo qualifica speciale Filippo Bartolucci, vice brigadiere Paolo Giommi, appuntato scelto qualifica speciale Luigi Chegai, appuntato scelto qualifica speciale Riccardo Marconi, appuntato Alessandro Fornaia, carabiniere scelto Gaetano Salzillo, car. Federico Pica, con la seguente motivazione: "Rappresentavano nei luoghi dell’alluvione un sicuro punto di riferimento anche per gli altri organi intervenuti, assicurando una continua opera di soccorso e assistenza ai cittadini e la salvaguardia della sicurezza pubblica". Encomio semplice al luogotenente carica speciale Daniel Petese e maresciallo capo Luca Sablich, Encomio semplice al maggiore Guerino Roberto Spina, luogotenente Rosario Terlizzi, brigadiere Gianluca Piga, appuntato scelto Vincenzo di Stasio, Encomio semplice ad Antonino Barrasso (ora in congedo); al luogotenente carica speciale Mario Facciolla (ora comandante stazione di Fano); vice brigadiere Emanuele Saraino, Encomio semplice al luogotenente Angiolo Giabbani, Encomio semplice al brigadiere capo qualifica speciale Alberto Montebugnoli, al vice brigadiere Francesco Carmine Rubino, appuntato scelto Alessandro Avena, Encomio semplice al luogotenente carica speciale Mario Facciolla, al brigadiere Fabrizio Gravina, al vice brigadiere Simone Rotondo, al vice brigadiere Fabio Vincenzo Verna; appuntato scelto qualifica speciale Sergio Spingardi. Elogio al maresciallo maggiore Domenico Pellegrino.