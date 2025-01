Un duello chiave playoff. Il Fosso fa visita al Teramo

Dopo aver chiuso il girone d’andata con l’importante vittoria (0-2) sul campo dell’Isernia il Fossombrone per la prima giornata del girone di ritorno ritorna di nuovo in trasferta, questa volta in quel di Teramo, compagine quadrata, con elementi di categoria e vogliosa di vendicarsi della sconfitta all’andata e di cancellare l’ultima battuta d’arresto nel derby con L’Aquila.

Il match tra Teramo – Fossombrone vista la loro graduatoria si può considerare uno scontro diretto per i playoff, infatti il Teramo occupa il quinto posto con 28 punti e il Fossombrone il sesto a quota 27. In fatto di marcature il team del presidente Nardini ha segnato più gol (25 contro i 21 degli avversari) ma ne ha subiti di più (20 contro i 16).

"Trasferta molto difficile - sottolinea il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini - affrontiamo una squadra forte, ben allenata e vogliosa di riscatto. Noi dovremmo essere bravi a resistere nei momenti di difficoltà e cercare di essere lucidi ed ambiziosi nel cogliere le nostre situazioni".

"Affrontiamo un avversario - dice mister Michele Fucili- costruito per le prime posizioni, ci aspetta un banco di prova molto importante".

Nel team metaurense mancheranno lo squalificato Conti e gli infortunati Bucchi, Casolla e Maroncelli, in dubbio perché febbricitanti Roberti e Pagliari. Assente nel Teramo per squalifica l’attaccante argentino Galesio (6 gol nel girone d’andata), al suo posto molto probabilmente giocherà Chiarella (classe 2004) appena arrivato dal Crotone (serie C).

Al seguito del Fossombrone ci saranno i soliti magnifici tifosi dell Botty Club.

Così in campo (ore 14,30). Teramo: (3-4-2-1): Di Giorgio; Menna, Cipolletti, Brugarello; Cum, Angiulli, Messori, Pietrantonio; Pavone, D’Egidio; Chiarella. A disposizione: Torregiani, Cangemi, Turè, Ferraioli, Loncini, Bustos, Pepe, Esposito, D’Amore, Ferraioli. Allenatore: Pomante. Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso, Riggioni, Procacci; Amerighi, Podrini, Pandolfi R., Pandolfi L.; Kyeremateng, Broso. A disp.: Amici, Giunchetti, Torri, Fraternali, Pagliari e Roberti. All. M. Fucili.

La terna: arbitro Pietro Marinoni (Lodi), assistenti: Guglielmo Iozzia e Andrea Scionti (Roma 1).

Amedeo Pisciolini