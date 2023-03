Un esperto di software e quattro carrozzieri navali

Azienda di Fano cerca uno addetto allo sviluppo e manutenzione di software che sia in grado di svolgere differenti mansioni come lo sviluppo di applicazioni web e app. Le competenze richieste sono: html, css, javascript, jva e c, Sql server. È richiesta, inoltre, esperienza e laurea in informatica e, preferibilmente, la conoscenza dell’inglese. Si propone un contratto a tempo indeterminato da 40 ore settimanali, con possibilità di passare all’indeterminato. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento: email [email protected] o al numero di telefono 0721 818470.

La Rsd Carrozzeria di Russo Angelo e Sarcina Andrea, con sede a Fano, cerca 4 carrozzieri navali con esperienza pregressa nel settore. Ai candidati sarà richiesta la capacità di utilizzare materiali e macchinari come la carteggiatrice, stucco, la lucidatrice e la pistola per verniciatura. È proposto un contratto a tempo determinato e full-time. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]