Un mare di eventi Smart calendario, app e pure totem

Un calendario eventi stampato prima di Pasqua e una nuova app per averlo sempre a portata di mano, in continuo aggiornamento. E’ stato presentato ieri dall’assessore al Turismo del Comune di Fano Etienn Lucarelli il nuovissimo strumento digitale messo a disposizione dei turisti, ma anche dei cittadini, che vogliono essere aggiornati sugli eventi del giorno in città.

"Oggi siamo qui a presentare il programma eventi - ha detto -. Un lavoro importante, in quanto arriviamo alle porte di Pasqua con la programmazione pronta ad accogliere i turisti in questo periodo fertile sotto il profilo delle presenze. Saranno tante le famiglie che visiteranno la nostra città e potranno apprezzare il nostro patrimonio. Il calendario eventi sarà distribuito in tutte le strutture ricettive e nei luoghi pubblici e nei Punti Iat". Compreso quello nuovissimo in Piazza XX Settembre, accanto al quale ieri è stato collocato anche un totem digitale, un mega schermo su cui compaiono costantemente le immagini promozionali della città ma che una volta toccato permette di interagire e "navigare" per la città. "La strada che abbiamo deciso di percorrere è orientata alla tecnologia e all’innovazione - ha proseguito Lucarelli, sfogliando l’opuscolo di 32 pagine, su cui trovano spazio 76 eventi in programma da aprile a dicembre -. Tutte le informazioni che caricheremo potranno essere consultate sull’applicazione ‘Visit Fano’ scaricabile gratuitamente sui vari store, sul sito internet di Visit Fano e sui totem digitali che si trovano nella città, tra cui in Piazza XX Settembre e davanti al Caffè Centrale. Sarà possibile quindi esplorare rapidamente e intuitivamente il patrimonio storico e culturale della nostra città e di creare itinerari turistici personalizzati in modo semplice e divertente. Ad esempio si potranno verificare gli orari di apertura e la tipologia di biglietto per l’accesso ai Musei oppure leggere le caratteristiche dei principali monumenti cittadini, a cui si viene condotti direttamente con la geolocalizzazione nella sezione ‘around me’. E’ un passo verso il futuro che ci avvicina alle più importanti destinazioni turistiche italiane, con metodologie che si adeguano ai tempi che viviamo".

Le novità riguardano il Brodetto Fest, che quest’anno viene nuovamente spostato da settembre a giugno (dal 1° al 4) e il Palio delle Contrade (30 giugno 2 luglio) che festeggia un anniversario importante, il 10°. Confermati tutti gli altri grandi eventi della città, nonostante nel calendario cartaceo manchi il Carnevale (che invece nell’app è chiaramente indicato in programma dal 28 gennaio all’11 febbraio 2024): Passaggi Festival dal 21 al 25 giugno, la Fano dei Cesari dal 12 al 16 luglio e il Fano Jazz by the Sea dal 22 al 30 luglio.

Nel calendario cartaceo trovano spazio, poi, tanti altri eventi d’accoglienza, che negli anni hanno dimostrato di avere un forte impatto in città, come la Collemar-athon (7 maggio), Boomerang Rewind Festival (dal 16 al 18 giugno), il Symphony Pop Festival (tra giugno e luglio) e gli eventi agostani come Cinefortunae, Il Paese dei Balocchi, la Festa del Mare, Birra d’Augusto, i Concerti d’Organo, In Gir per Fan e l’Incontro Internazionale Coro Polifonico Città di Fano. "Ciò non toglie - ha concluso Lucarelli - che se qualcuno decidesse di organizzare altri eventi per questa estate… saremo ben lieti di inserirli nella nostra programmazione".

Tiziana Petrelli