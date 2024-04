Un rombo delizioso da "Gibas". Pera Kaiser? Con rosso di Focara

"Dalla vigna alla tavola" il passo è breve e porta dritto al cuore dei pesaresi (e non solo) che questa sera potranno gustare tracce succulente di Rossini a tavola. Le disegnerà con la consueta eleganza, ereditata anche dai genitori Silvano e Ornella che hanno fatto la storia della ristorazione pesarese, Stefano Andruccioli che nella sua bomboniera di Strada Panoramica, da tutti e da sempre conosciuta come "Gibas", apparecchia la tavola per una cena "cantata". A cantare non saranno bassi o tenori, ma forchette e coltelli alle prese con piatti che erano molto cari a Rossini (alcuni) e che lo stesso Cigno avrebbe provato (altri a lui ispirati e dedicatigli dai cuochi di questo locale). Il tutto magistralmente orchestrato dall’altrettanto storico direttore di piatti musicali rossiniani che risponde al nome di Otello Renzi, sommelier e già ristoratore che deliziava il palato dei pesaresi (e non solo) con i piatti rossiniani quasi quarant’anni fa con il suo stellato "ristorante Da Teresa" dell’Hotel Principe. Proprio Otello ha progettato la serata assieme a Stefano "Gibas" e alla sua brigata.

Nei dettagli: "Esordiremo – dicono Renzi e Andruccioli annunciando il crescendo rossiniano di questa sera – con l’insalata benedetta a nostro modo con tartufo nero e sapa, abbinata a Darini novanta (Pas dosé) tenuta Musone Colognola. Un piatto che vogliamo dedicare a Rossini e pensato per lui valorizzando i prodotti tipici". Quindi maccheroni alla Rossini, il piatto principe di questa prima edizione del Grof (Gioachino Rossini opera food), inserito nel progetto voluto dalla Regione per promuovere l’enoturismo, abbinati all’Impero della fattoria Mancini. A seguire rombo e foi gras con cipolla rossa di Tropea in agrodolce abbinato ad Alcaico della "Collina delle fate". Come dolce, la pera Kaiser al rosso di Focara con mousse di caprino e gocce di Cantiano. In questo caso l’abbinamento sarà il Vermouth dell’azienda Il Conventino. Le prenotazioni sono ancora aperte telefonando allo 0721 405344 per un posto in uno dei locali più suggestivi che, per bontà, sarebbe piaciuto anche a Rossini.

d. e.