Una legge regionale per celebrare il centenario di Paolo Volponi

Una proposta di legge regionale per celebrare al meglio il centenario dalla nascita di Paolo Volponi. Il prossimo 6 febbraio infatti ricorre il secolo da quando nacque a Urbino lo scrittore, poeta, dirigente e politico che tanto segnò la letteratura del Novecento. Il Movimento Cinque Stelle marchigiano, rappresentato dal consigliere Marta Ruggeri, ha proposto una legge apposita affinché vengano destinati appositi fondi per mettere in risalto colui che è stato senza dubbio lo scrittore marchigiano più conosciuto ed apprezzato degli ultimi decenni.

"La mia proposta – ci spiega Ruggeri – nasce innanzitutto dalla mia formazione: sono un’insegnante di lettere alle scuole superiori, e mi sono laureata a Urbino in letteratura contemporanea. Lì, grazie alla professoressa Donatella Marchi, e in seguito durante un master alla Sorbona, ho iniziato ad amare il Volponi poeta e romanziere, ma anche il Volponi politico e dell’impegno aziendale. Alla base si è aggiunta poi l’occasione: la ricorrenza in arrivo nel 2024, in una fortunata concomitanza con Pesaro Capitale della Cultura, credo sia un’occasione molto ghiotta per rivalutare una figura di marchigiano di cui dobbiamo essere fieri".

Il testo della proposta di legge si compone di cinque articoli, in cui oltre alle finalità e ai tipi di interventi per sostenere le iniziative sulla figura e le opere, si prevede un comitato promotore, che dovrà essere composto dall’assessore regionale alla cultura, da un consigliere regionale, da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali, dal sindaco della città di Urbino, dai sindaci degli eventuali altri comuni coinvolti, e da rappresentanti di soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione degli eventi previsti. Nel testo sono descritte anche le disposizioni finanziarie, quantificando le risorse necessarie in 30mila euro da ripartirsi negli anni 2024 e 2025, individuando contestualmente le riduzioni degli stanziamenti previsti in bilancio per farvi fronte. Prosegue Ruggeri: "La ricchezza dell’opera letteraria lasciataci da Paolo Volponi, che molte volte ha trovato proprio nella nostra regione, e in particolar modo nella sua Urbino, una fonte di ispirazione, la singolarità del suo percorso professionale a livello aziendale in decenni che hanno cambiato il volto della nostra nazione, il suo impegno politico e la sua passione per l’arte, testimoniata anche dalla splendida collezione da lui donata alla Galleria Nazionale di Urbino in memoria del figlio, sono tutti aspetti di una personalità che sono convinta sia necessario ricordare e promuovere. Penso in particolare, da insegnante, soprattutto alle generazioni più giovani: credo sia doveroso coinvolgerli e far loro scoprire una figura altrimenti trascurata. Dovrebbero essere previsti eventi in cui siano coinvolte le scuole, superiori e non solo. Spero che la proposta di legge vada in porto: farò un lavoro di diplomazia, anche da vicepresidente della commissione istruzione e spero che venga votata anche dalla maggioranza".

gio. vol.