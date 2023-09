"Una task force da schierare contro i rischi dell’amianto"

"Una task force bipartisan per la tutela della salute dai rischi conseguenti dall’esposizione di materiali d’amianto". È l’obiettivo del Comune con le iniziative previste con l’apertura di uno "Sportello mensile per la prevenzione e il monitoraggio dell’inquinamento da MCA: darà un’assistenza dedicata e qualificata per facilitare la partecipazione di privati ed istituzioni a bandi europei, ministeriali e regionali dedicati alla bonifica dei siti" dice Maria Rosa Conti. Parallelamente l’ufficio Ambiente del Comune, implementerà le prassi del "Protocollo d’intesa per la bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto compatto presenti nel territoriodi Pesaro".

"Il Protocollo si è rivelato uno strumento operativo utile e smart: permette di individuare puntualmente le attività di competenza dell’Asur e quelle di competenza dell’ente locale – spiega Maria Rosa Conti –. L’obiettivo primario dell’amministrazione, rimane quello di creare una sinergia su più fronti e a vari livelli istituzionali per rispondere con efficacia. Abbiamo chiesto alla nuova dirigenza dell’AST 1 la relazione epidemiologica aggiornata sulle neoplasie pleuriche e polmonari ed asbesto del territorio cittadino". "Andremo avanti in questa operazione di controllo e soluzione delle criticità – precisa l’assessora – con il coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali dei quartieri, a cui chiediamo la massima collaborazione perché la difesa della salute della comunità deve anche essere bipartisan".

L’assessora Maria Rosa Conti si rivolge infine alla Regione: "In particolare al neo istituito gruppo tecnico Prevenzione amianto. Nel 2015 la Giunta adottò il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, che prevede una specifica linea di intervento dedicata all’attività di prevenzione in materia di amianto. Sarebbe necessario che la Regione Marche riprendesse il lavoro iniziato, visto che la mappatura del materiale contenente amianto (MCA) è demandata alle Regioni".