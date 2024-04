Under 17 perde la testa e incappa nella terza sconfitta

Incappa nella terza sconfitta di questa fase interregionale la Carpegna Prosciutto under 17, la quale cade 98-90 a Reggio e perde il primo posto. Partita ad alto punteggio fin dalle prime battute, la VL conduce in tutto il primo tempo anche oltre la doppia cifra di vantaggio, salvo poi farsi rimontare e chiudere all’intervallo avanti 44-49. Il sorpasso da parte dei padroni di casa avviene subito nel terzo quarto, in cui la squadra di Mattia Costa subisce il colpo e con un passivo di tredici punti finisce in svantaggio e nonostante i 90 punti segnati in trasferta deve cedere i due punti. Nulla è compromesso, a tre giornate dalla fine ogni partita ora è come uno spareggio; sabato in Baia arriva Don Bosco Livorno. Si avvia verso le battute finali di conseguenza anche la Coppa Regionale prevista per le formazioni non ammesse ai gironi interregionali; la classifica vede l’Halley Matelica in testa con 16 punti, frutto di 8 vittorie e una sola sconfitta, seguito a ruota dalla Delfino e Civitanova a 14. Facile è arrivata l’ultima vittoria per i ragazzi pesaresi, i quali hanno gestito facilmente l’impegno contro Pedaso ultimo per 82-45. Nelle retrovie viaggia invece il Bramante, la formazione vincente dell’ultimo Ciao Rudy di Pasqua, che nelle ultime due uscite è stata sconfitta al fotofinish 77-81 dal Metauro Basket e poi si è rifatta anch’egli contro Pedaso 46-78. Dovrà recuperare questa ultima giornata il 23 aprile, in casa contro Senigallia. La VL under 15 invece, impegnata nella seconda fase di ammissione all’interzona, ha superato non senza fatica il Metauro Basket 60-66, lasciandolo a zero punti nel gironcino regionale finale. A due giornate dal termine, la VL è a -4 da Porto Sant’Elpidio, con l’ultima sfida ancora da disputare tra le due formazioni.

Leonardo Selvatici