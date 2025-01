Un’Urbania orgogliosa

I risultati della prima giornata del girone di ritorno, in particolar modo il pareggio imposto dall’Urbania alla capolista Maceratese, hanno accorciato l’alta classifica. Nulla è cambiato nei quartieri bassi. Rinviata la gara Portuali Calcio Ancona- Sangiustese. Delle sei vittorie fa spicco quella dell’Urbino a Fabriano. Le altre due provinciali K Sport –Alma J Fano hanno riposando avendo anticipato il match lo scorso 21 dicembre (finito 2 a 0 per la K Sport Montecchio Gallo).

La quaterna. Quattro a uno il risultato dell’Urbino in quel di Fabriano che nei giorni scorsi aveva affidato la panchina a Gastone Mariotti. "Vittoria importantissima – sottolinea il giorno dopo il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi - che ci rimette in pista nella griglia play off. Vittoria costruita con intelligenza. Sapevamo che il Fabriano Cerreto le avrebbe provate tutte dopo il cambio di allenatore e nei primi 20 minuti abbiamo avuto qualche piccola amnesia. Poi dopo il primo goal abbiamo preso in mano la gara fino al termine in maniera impeccabile meritando la vittoria. Tre punti che fanno tanto morale perché la sconfitta prima di Natale aveva lasciato qualche amaro in bocca. Guardiamo avanti con fiducia perché questo gruppo ha grandi potenzialità, ancora in parte inespresse, e quindi siamo fiduciosi per il prosieguo del campionato".

Il pareggio dell’Urbania a Macerata consolida l’autostima dei ragazzi di mister Lilli reduci anche della recente conquista della Coppa Italia. "Questo di macerata è un punto molto importante- osserva l’allenatore durantino Simone Lilli- ottenuto contro una squadra forte e dopo una partita giocata con cuore, determinazione e buona qualità. Non era sicuramente semplice recuperare il risultato dopo che la Maceratese era passata in vantaggio, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci e continuare a giocare, bravi davvero! Ora da martedì (oggi) ci prepareremo per la partita in casa contro il Monturano".

La classifica dei bomber. al primo posto dei bomber con 8 reti ci sono: Alessandro Peroni (K Sport Montecchio Gallo) e Fabricio Lovotti (Tolentino). Seguono con 7 reti: Denjs Perpepai (Montegranaro), Giordano Bardeggia (Urbino) e Luca Cognini (Maceratese). 6 reti: Ansumana Jallow (Montegranaro), Francesco Altobello (Monturano C.), Tommaso Galante (Urbino e Lorenzo Alessandroni (Osimana). Seguono 8 calciatori con 5 gol a testa.

Amedeo Pisciolini