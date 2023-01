Urbino da oggi non ha più un suo vescovo dopo milleseicento anni, fedeli increduli

Don Sandro Salvucci nominato vescovo delle diocesi di Pesaro Urbino (foto Zeppilli)

Urbino, 7 gennaio 2023 - Dopo milleseicento anni Urbino da oggi non ha più un vescovo. È delle ore 12 la notizia, data come da prassi in simultanea a Roma, a Pesaro e a Urbino, che monsignor Sandro Salvucci, già arcivescovo di Pesaro, è stato nominato anche arcivescovo di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado, unendo le due sedi in persona episcopi. Come annunciato peraltro già dallo scorso giugno, nonostante accese proteste da parte di cittadini e istituzioni, con la creazione di un comitato ‘Pro Nuovo Arcivescovo’ e la raccolta di oltre duemila firme, le due diocesi avranno dunque un unico pastore anche se gli uffici e le amministrazioni rimarranno separate.



La notizia a Urbino è stata data, con una convocazione ‘flash’ di prima mattina, a mezzogiorno nella cattedrale dal vescovo Tani che, di fronte ad alcuni sacerdoti, davanti ai fedeli increduli e ad alcuni turisti di passaggio ignari del tutto, ha letto una stringata lettera.

Il saluto di monsignor Tani



Queste le parole di monsignor Tani: “Come sapete, il mio mandato è scaduto lo scorso 8 aprile. Dopo nove mesi, per esattezza il 27 dicembre 2022, è pervenuta la lettera del nunzio apostolico in Italia che recita così. ‘Eccellenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato come suo successore per la Chiesa che è in Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado sua eccellenza monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro, unendo le due sedi in persona episcopi. Desidero rivolgerle i miei più profondi e cordiali sentimenti di gratitudine per quanto da lei svolto in questi anni come guida della comunità, per il costante impegno e la dedizione profusi, ad immagine di Cristo buon pastore, con attenzione particolare alle persone fragili e bisognose e alle tante sfide che l’amore per il popolo di Dio comporta. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di sabato 7 gennaio 2023’. Ecco, c’è dunque un nuovo vescovo, più giovane di me di quasi vent’anni. Si aprono prospettive di un cammino nuovo. Monsignor Salvucci conosce già in parte ciò che stiamo facendo e porterà avanti il nostro cammino”.

Le parole di monsignor Salvucci: “Passaggio senza precedenti per Urbino”

"Si tratta di un passaggio, senza precedenti per Urbino (e per Pesaro), doloroso e certamente non facile da accettare, ma cercheremo insieme- vescovo, presbiteri, diaconi, consacrate e consacrati, fedeli laici - di leggere i 'segni dei tempi’ per aprirci alle novità che lo Spirito sta preparando per il futuro delle nostre Chiese e coglierne le opportunità positive”. Così l'arcivescovo di Pesaro mons. Sandro Salvucci si rivolge ai fedeli. “Dopo appena otto mesi di servizio pastorale nell'Arcidiocesi di Pesaro il Santo Padre mi chiede la disponibilità ad 'allargare’ la famiglia. - prosegue mons. Salvucci - Ho accettato con tanto timore, senza nessuna presunzione, ma solo nell'ottica del servizio. Inevitabilmente un vescovo condiviso tra due diocesi lascia prevedere un impoverimento della presenza del pastore, nei tanti momenti di vita delle comunità, a scapito di tutti. Personalmente impegnerò tutte le mie energie per essere vicino alle comunità, a partire da quelle più sparse e periferiche”.



È seguita quindi la lettura da parte del vicario generale don Daniele Brivio di un messaggio dell’arcivescovo eletto alla diocesi. Nella lunga lettera, Salvucci saluta i fedeli e tutto il popolo della arcidiocesi, ben sapendo che la notizia non giungeva come una sorpresa. Il nuovo pastore ha ringraziato il predecessore per il lavoro svolto e l’accoglienza e l’aiuto che vorrà dargli nel passaggio di consegne. Ha poi rivolto un saluto anche al vescovo emerito Francesco Marinelli. Ha ricordato tutte le peculiarità spirituali della diocesi, nonché la presenza di importanti realtà come l’ateneo. Tra le parti programmatiche della missiva, ha spiegato come, pur comprendendo le difficoltà di accettazione della nuova realtà, sia necessario che le due chiese procedano come sorelle e che lui sarà come un direttore d’orchestra alla quale si aggiungono tanti altri elementi che potranno arricchire il suono globale.



Dopo una preghiera finale, monsignor Tani ha precisato che rimarrà come amministratore diocesano fino all’ingresso di mons. Salvucci, che al momento non si sa quando avverrà. Ha anche aggiunto, a margine dell’incontro, che sicuramente monsignor Salvucci non farà mancare nulla alla diocesi a partire dalla sua presenza.

Appena terminata la riunione, sono giunte già le prime reazioni. Il comitato ‘Pro Nuovo Arcivescovo’ fa sapere di essere “delusi dalla notizia, certi che in un’epoca di nuova evangelizzazione e bisogni delle periferie, era ed è auspicabile una maggiore e non minore presenza di vescovi”. L’amministrazione comunale era rappresentata dal vicesindaco Marianna Vetri (il sindaco non ha fatto in tempo ad essere presente per la rapidità della convocazione), che però non ha rilasciato commenti a caldo.