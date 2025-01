Va a tartufi e perde l’orientamento: salvato

FOSSOMBRONE

A caccia di tartufi a 78 anni ma perde l’orientamento e viene soccorso con l’elicottero dei vigili del fuoco e con l’ambulanza del 118.

E’ quanto accaduto ieri pomeriggio a Santo Stefano di Gaifa, nella zona tra Canavaccio e Calmazzo dove un anziano della zona, accompagnato dal suo cane lagotto, si era avventurato alla ricerca di tartufi.

L’uomo a un certo punto ha perso l’orientamento nella frazione di Fossombrone.

Non riusciva più a trovare la strada del ritorno né, a portata di mano, aveva uno strumento che potesse aiutarlo a trovare la via di casa. In tasca aveva un cellulare molto minimale e sprovvisto di gps. E allora ha composto il numero di un parente senza tuttavia riuscire a fornirgli coordinate certe. Il parente dell’uomo ha cercato di avvicinarsi il più possibile con l’auto alla zona in cui poteva essersi perso l’anziano cavatore, parcheggiando l’auto in prossimità di un bed & breakfast.

Ha iniziato a suonare il clacson per aiutarlo a ritrovare il sentiero.

L’escamotage non è servito perché, dopo un po’ che faceva rumore, dell’uomo ancora non c’era alcuna traccia. E così sono stati contattati i vigili del fuoco che lo hanno cercato con una squadra da Urbino e con l’elicottero Drago 57 del reparto volo di Arezzo che lo ha individuato dall’alto.

La posizione in cui si trovava il 78enne era a circa 5 chilometri di distanza rispetto al parente in auto.

L’uomo e il suo cane sono stati "verricellati", cioè issati con una fune, a bordo del velivolo. Solo che, a un certo punto, l’uomo è stato preso dal panico e ha chiesto di scendere dall’elicottero perché molto spaventato per l’altitudine.

E così, in una zona pianeggiante, è stato fatto scendere. A questo punto l’ambulanza del 118 l’ha raggiunto via terra, avventurandosi in una strada sterrata. I sanitari hanno verificato lo stato di salute dell’uomo che ha rifiutato il trasporto in ospedale perché tutto sommato si sentiva bene e così è stato riaccompagnato a casa dal parente.

Una brutta avventura, per fortuna a lieto fine, che grazie all’intervento dei soccorritori si è conclusa senza alcun problema per i protagonisti coinvolti.