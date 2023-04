Valentino autografa il murale Sulla parete c’è il volto del dottore "E c’è chi vuole comprarci casa"

"Valentino Rossi da più di 25 anni porta il nome di Tavullia nel mondo – premette la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci –. Per celebrare la sua straordinaria carriera abbiamo pensato ad una serie di iniziative che rafforzeranno ancora di più il legame di Valentino con la sua comunità e che culmineranno simbolicamente con la consegna delle chiavi della città in programma il prossimo 19 maggio". Così, nell’ambito di questi programmi che dovrebbero fare di Tavullia una specie di museo a cielo aperto, ieri pomeriggio, sulla parete di alcune case lungo quella che è già la "curva Rossi" d’ingresso a Tavullia – alcune private altre case popolari – è stato inaugurato il murale "Vale to be a rock an not to roll" celebre verso di "Stairway to heaven" dei Led Zeppelin, per un progetto che unisce arte e sport e opera di Andrea Buglisi, uno dei più famosi artisti di strada italiani. Valentino è salito su un mezzo meccanico e ha posto il suo autografo sull’immagine, gesto che – conferma il sindaco Paolucci – ha avuto immediatamente un primo incredibile effetto: qualcuno si è già informato se quegli appartamenti sono in vendita.

Il direttore artistico di Wallabe Urban Art Federica Sansoni racconta il progetto: "Valentino Rossi non è soltanto il pilota campione della MotoGP vincitore di nove titoli mondiali. Valentino, occhi grandi ed espressivi e riccioli d’oro da eterno Peter Pan, ha anche il merito di aver appassionato al mondo del motociclismo milioni di seguaci. Genio e follia, spirito libero, istinto, naturalezza e grande comunicativa, sono caratteristiche più vicine ad una rock star che ad uno sportivo. Valentino Rossi ha riempito i circuiti di tutto il mondo di fans, proprio come un divo riempie gli stadi ai suoi concerti. Il nostro omaggio al Valentino nazionale spinge proprio su questi aspetti. Un grande volto pop attraversato da un fulmine giallo, simbolo di velocità nel colore di adozione del pilota e dei suoi fans". Insomma passione per l’arte in tutte le sue forme. L’obiettivo di Wallabe è quello di far narrare le città attraverso il linguaggio dell’arte e trasformare i propri progetti in momenti di riflessione, di condivisione e di connessione tra i diversi portatori di interesse di uno spazio vissuto da tutti, la città. Compreso il mercato immobiliare.

f.b.