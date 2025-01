Via Nazario Sauro è un cantiere. Si demolisce l’ex hotel Sporting e alla Bussola solo appartamenti

Conto alla rovescia per l’abbattimento dell’ex hotel ‘Sporting’ sul lungomare di viale Nazario Sauro, perché l’amministrazione comunale ha deliberato tutti gli atti, per cui a giorni la proprietà dell’ex hotel, che fa capo alla Duca Holding che altro non è che l’imprenditore Enzo Cammillini, ex titolare della Tecnoplast, avrà in mano tutti i permessi e le licenze per costruire. Un cantiere già pronto perché nell’area dello scoperto dello ‘Sporting’ sono già posizionati i pesanti mezzi che dovranno poi rimuovere tutte le macerie di questo edificio che risale agli anni Sessanta. Nel frattempo è stata eliminata la piscina e sono stati anche demoliti gli esterni del bar-ristorante che era posizionato al piano strada.

Quello dello Sporting è l’unico caso in città dove si dava la possibilità di un auto-trasferimento delle capacità alberghiere ricettive. Questo perché l’edificio ha la possibilità di costruire ulteriori 650 metri quadrati sopra l’arrea che era occupata dalla piscina. Stando ai progetti presentati in Comune – l’architetto incaricato è Marco Gaudenzi – i primi due piani dello stabile rimarranno come hotel mentre negli altri quattro piani verranno ricavate residenze. L’ultimo piano diventerà la casa del titolare Enzo Cammillini. Un intervento, con qualche novità, ma che dovrebbe avere la stessa filosofia estetica di altri due progetti firmati dallo studio di Marco Gaudenzi, ‘Trieste 100’, sorto sulle ceneri dell’hotel Rex, ed anche delle due palazzine in via di costruzione al porto nei terreni dell’ex Consorzio Agrario. L’appalto all’impresa dovrebbe essere dato entro la fine del mese anche perché la proprietà vuole demolire e partire con le fondamenta prima dell’arrivo dell’estate.

In via Nazario Sauro ha preso il via anche un altro intervento e cioè la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da turistico a residenziale dell’ex hotel Bussola, chiuso dal 2013, di proprietà della società Silver Fox che fa capo alla famiglia Berloni. I 56 posti letto di questo hotel verranno spostati all’hotel International di viale Cesare Battisti, altro grande rudere chiuso da anni e questo trasloco di capacità ricettive permetterà di ricavare sullo stabile dell’ex Bussola, che è proprio fronte mare, solo residenze. Appartamenti pare destinati quasi esclusivamente alla famiglia del fondatore della Fox Petroli. Per questa operazione che ha doppia valenza, perché interessa sia la Bussola che l’International, il Comune si è garantito attraverso una fideiussione bancaria a garanzia, che è poco sotto il milione di euro. Quest’ultimo intervento di recupero è firmato dall’architetto Michele Della Chiara.

Si slitta invece a fine estate probabilmente per l’hotel Lido di viale Trieste – non ancora tutti i permessi sono stati accordati – per l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio. Anche qui, un altro caso di trasloco di posti letto turistici, sull’hotel Capitol di via Rovereto, sempre di proprietà del presidente della Vis Pesaro, Mauro Bosco.

Ultimo hotel che ha cambiato mano in ordine di tempo – l’atto e di un paio di mesi fa – è il Caravan di via Monfalcone che è stato acquistato dall’imprenditore edile Claudio Fucili, già impegnato in città con l’intervento di palazzo Scattolari in via Petrucci e pare che Fucili possa essere interessato anche all’edificazione del dirimpettaio ex cinema Duse. Il Caravan, che è stato al centro di una gara al rialzo tra Fucili e un imprenditore locale, sarà convertito in residenze turistiche.

m.g.