Viaggio nel fascino dei documenti dell’Archivio di Stato

A Gennaio siamo andati all’Archivio di Stato, che si trova in via della Neviera a Pesaro. Nessuno di noi lo conosceva, è stato una sorpresa molto interessante! Siamo stati accolti dalla Direttrice che ci ha spiegato che cosa si conserva negli Archivi e ci ha parlato dei manoscritti, delle mappe, dei testi dell’antichità. Abbiamo visto dei video sulla lavorazione della pergamena (pelle di animali su cui anticamente si scriveva) e sui monasteri, dove i monaci oltre a pregare copiavano a mano molti testi. Poi è seguita la parte laboratoriale, siamo stati divisi in due gruppi e abbiamo svolto interessanti attività diverse. Abbiamo avuto l’opportunità di toccare documenti antichi e timbrati con la ceralacca, ci hanno fatto vedere l’alfabeto greco e fatto provare a scrivere in latino e in greco una frase, la data e infine il nostro nome con pennino e calamaio. Non è stato facile, ma molto divertente! Alla fine hanno consegnato a tutti il diploma di “amanuensi"!! E’ stata un'uscita che ci è piaciuta molto e durante la quale abbiamo imparato tante cose nuove! Giulia Cassiani, Margherita Fedi

Prima E