Viale Trieste, si cambia. Per un tratto da domani parcheggi a pagamento

In viale Trieste, dalla palla di Pomodoro fino alla prima traversa dopo l’hotel Charlie (ex Cruiser) e cioè via Leonardo Da Vinci, la sosta negli stalli blu tornerà a pagamento a partire dal primo di maggio e cioè da domani. Il parcheggio libero che dura per tutto il periodo invernale finisce per cui occorrerà pagare il ticket per la sosta. Chi viene ‘beccato’ senza il talloncino esposto sul cruscotto rischia 29 euro di multa. E’ questa l’unica area della zona mare che cambia, anche se per un solo mese perché poi scatterà la Ztl e cioè la zona a traffico limitato per tutta l’estate nell’area movida estiva.

Si torna a pagare il ticket in questo rettangolo del mare perché il tratto sud di viale Trieste non ha parcheggi a pagamento e superato l’hotel Charlie i parcheggi a pagamento tornano solo davanti alle colonie di villa Marina e cioè viale Gorizia . Si dovrà pagare la sosta anche in tutte le traverse che dal viale risalgono verso viale Trento che sono oltre a via Lanfranco, via Alighieri, viale Marconi e quindi via Leonardo Da Vinci.

Il ticket comunque durerà un mese perché poi dal 2 giugno scatta l’isola pedonale. L’amministrazione comunale fa sapere che la sosta si può pagare anche con le applicazioni sul cellulare e sono Mooneygo, Bmove ed Easypark. La società di gestione e cioè Pesaro Parcheggi ricorda che c’è la possibilità di chiedere il permesso ‘zona E stagionale’ per residenti e turisti e per i proprietari di attività economiche all’interno di questa area e anche per chi lavora con regolare contratto, a 30 euro da domani 1 maggio fino 24 settembre. Per chi volesse ulteriori informazioni 0721-130930 dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Pesaro Parcheggi fa sapere anche che gli abbonamenti di sosta e le agevolazioni previste per le auto elettriche non sono validi.