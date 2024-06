Vis, mercato avanti tutta. Piace l’esterno Albertini

Nei primi giorni di luglio, quando sarà possibile apporre la firma sui contratti si conosceranno ufficialmente i nomi dei calciatori che arriveranno a far parte della Vis Pesaro 2024-25. Nel frattempo girano i soliti nomi: Ousmane Niang, centrocampista classe 2002 ex Fano e Fermana di proprietà della Pro Vercelli, il portiere Filippo Rinaldi classe 2002 che nell’ultima stagione ha difeso la porta dell’Olbia (il Parma è detentrice del cartellino). Luca Paganini, esterno sinistro avanzato (classe ’93), nell’ultima stagione al Latina ma con una lunga militanza al Frosinone proprio con mister Roberto Stellone. Altro calciatore che piace è il difensore centrale Davide Bove in scadenza di contratto con il Crotone. Ieri intanto girava la voce di un interessamento (confermato dal procuratore del calciatore) per Alessandro Albertini, classe 1994 , esterno di fascia destra, già del Cesena, Brindisi e nell’ultima stagione all’Az Picerno (serie C, girone C).

Il mercato delle altre. Tante le voci, tra queste c’è una che viene da Rimini e che vorrebbe il club interessato all’attaccante esterno argentino Fabricio Gogliono, classe 2001 ex Desenzano e Torres. Il centrocampista della Recanatese (è stato anche all’Alma J.Fano) Gianluca Carpani (classe 1993) potrebbe rimanere in serie C, sembra infatti nel mirino di un paio di società. Al Pescara piace l’attaccante del Sassuolo (Primavera).

Le panchine. Ci sono ancora 7 panchine (su 20) da assegnare nel girone B, quello che annovera la Vis Pesaro. Un girone (come gli altri due) ancora ipotizzato.

Sette il mister confermati, sei i nuovi. Arezzo: Emanuele Troise (nuovo), Ascoli (da scegliere, in pole c’è Massimo Carrera), Campobasso (da scegliere, probabile Piero Braglia), Carpi: Cristian Serpini (confermato), Gubbio (da scegliere), Juventus Next Gen: (da scegliere, probabile Paolo Montero), Legnago: Daniele Gastaldello (nuovo), Lucchese: (da scegliere, in pole Giorgio Gorgone), Perugia: Alessandro Formisano (confermato), Pescara (da scegliere), Pianese: Fabio Prosperi (confermato), Pineto (da scegliere), Pontedera: Alessandro Agostini (nuovo), Rimini: Antonio Buscé (nuovo), Sestri Levante: Andrea Scotto (nuovo), Spal: Andrea Dossena (nuovo), Ternana: Ignazio Abate (nuovo), Torres: Alfonso Greco (confermato), Virtus Entella: Fabio Gallo (confermato), Vis Pesaro: Roberto Stellone (confermato).

Amedeo Pisciolini