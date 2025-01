Voleva gettarsi nel fiume. Il ’Plauso della città’ a chi glielo impedì

Ha salvato un anziano che voleva gettarsi nel Foglia. Per questo, il sindaco Andrea Biancani ha consegnato il ’Plauso della Città’ all’ex poliziotto Paolo Carnevali (in foto), autore di "un gesto eroico che racchiude coraggio, umanità e senso civico". L’episodio risale allo scorso luglio quando Carnevali ha sventato un tentato suicidio. "Con prontezza e determinazione, – ha sottolineato il sindaco – senza pensarci un attimo, ha bloccato l’anziano che si trovava oltre la ringhiera del ponte di via Ponchielli, contribuendo a portarlo in salvo. Professionalità, capacità operativa, alta umanità e sensibilità hanno consentito, in una situazione complessa, di agire nel migliore dei modi. Un gesto che racchiude un esempio di virtù, un senso civico e di comunità che va oltre la divisa, che per anni ha indossato, onorandola".

Ancora Biancani: "Il Plauso della Città è un modo di riconoscere ai cittadini le buone azioni fatte. Sono convinto che come Paolo Carnevali ci siano tanti pesaresi che di fronte ad una difficoltà non si voltano dall’altra parte o che più semplicemente agiscono con umanità e amore verso il prossimo". Come racconta lo stesso Carnevali, non era solo al momento del salvataggio. Insieme a lui anche un ventenne sudamericano, di cui poi si sono perse le tracce. "Mi sarebbe piaciuto incontralo per consegnare anche a lui il Plauso della Città, ma il giovane non ha dato notizie di sé – conclude il sindaco –. Mi complimento anche con lui per bellissimo gesto e lo ringrazio a nome di tutta la città". "Quel giorno– ricorda Carnevali – stavo passando sul ponte, quando ho visto un giovane che cercava di trattenere l’anziano sulla balaustra del ponte. A quel punto io ho abbracciato il signore che si trovava già oltre la ringhiera riuscendo a sollevarlo e a portarlo dalla parte della strada, bloccandolo e mettendolo a terra, perché continuava a insistere nelle sue intenzioni".

an. mar.