Voragine sulle Siligate. Ponte chiuso per lavori. Saranno evacuate 14 famiglie

Quattordici famiglie saranno evacuate dalle loro case perché il Comune deve mettere in sicurezza, prima di un definitivo cedimento, il ponte di strada Ronchi, una traversa sulle Siligate. Le quaranta persone raggiunte dall’ordinanza firmata ieri dal sindaco Andrea Biancani dovranno trovare una sistemazione alternativa per una settimana, dal 9 al 13 dicembre. Nel periodo indicato il traffico che collega le abitazioni alla strada statale sarà interdetto. Oltre alle famiglie, aldilà del ponte che serve ad attraversare il Fosso della Ranocchia, operano delle attività tra cui un agriturismo e un asilo privato. "Chiuderanno anche loro. Ho dovuto fare l’ordinanza – spiega il sindaco – perché il ponte, durante i lavori di sistemazione, non sarà percorribile: i residenti rimarrebbero isolati visto che le strade private alternative non ci sono più. Senza l’accesso dal ponte i mezzi di soccorso non saranno in grado di raggiungere nessuna delle case sparse di quell’area. La decisione dell’evacuazione, comunque accolta dalle famiglie, è stata valutata con la Prefettura". Ma cosa è successo? Si è aperta una voragine che ha reso insabile un lato del ponte il quale è fatto come una piccola galleria in mattoni, con volta a botte. In questi giorni a mettere in sicurezza il manufatto è stata Marche Multiservizi che ha rinforzato il passaggio con assi di acciaio.

Solidea Vitali Rosati